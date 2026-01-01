Mickey Rourke está siendo desalojado de su casa en Los Ángeles por incumplimiento de pago

El actor estadounidense Mickey Rourke está enfrentando a su arrendatario en Los Ángeles, California, y podría ser desalojado de la casa en la que vive. Esta información se ha difundido durante los últimos días, pues se tuvo acceso a documentos legales presentados en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles.

Aseguran que Rourke, conocido por interpretar personajes en películas de acción y suspenso, debe $59,100 dólares de alquiler a Eric Goldie. Según ‘Realtor.com’, el arrendador alega que le alquiló la casa al actor por $5,200 dólares mensuales y tiempo después la mensualidad subió a $7,000 dólares. Todo esto se hizo bajo un trato firmado y conversado. El contrato de arrendamiento fue firmado en marzo de 2025.

Rourke no habría pagado varios meses del alquiler y, además, no hizo caso cuando se le presentó un aviso que debía pagar el alquiler adeudado o desalojar el inmueble. Ahora, lo que Goldie quiere es que el Tribunal obligue al actor a pagarle daños y honorarios legales.

Según ‘Realtor.com’, la propiedad alquilada por Rourke es de estilo español y su construcción data de 1926. La casa tiene una extensión de 1,500 pies cuadrados distribuidos en tres dormitorios, dos baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Además, la propiedad tiene áreas verdes y espacios suficientes para disfrutar al aire libre.

Esta noticia también está haciendo que medios de comunicación se pregunten sobre la situación financiera del actor, quien ya había pasado por la misma situación al deber el pago de un alquiler en Nueva York hace siete años.

Incluso, fue en 2008 que el actor habló por primera vez de que enfrentaba problemas financieros. Ese año, Rourke le dijo a ‘Los Angeles Times’: “Lo perdí todo. Mi casa, mi esposa, mi credibilidad, mi carrera. Incluso perdí a mi séquito, que es cuando uno sabe que las cosas van realmente mal”.

