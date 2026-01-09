Olivia Wilde recibió $5.23 millones de dólares por su casa en Los Ángeles

Hace un mes, la actriz y directora de cine Olivia Wilde cerró la venta de su casa en Studio City, California. La propiedad se vendió por $5.23 millones de dólares, una cifra inferior a los $5.9 millones de dólares que ella pagó por el sitio en 2023.

Este no fue el precio con el que Wilde ofreció la propiedad originalmente, pues cuando entró al mercado hace unos meses marcaba el precio de $6.2 millones de dólares. Es decir, al final accedió a recibir $1 millón de dólares menos de lo que esperaba.

Por los momentos no se sabe cuál es la razón por la que Wilde ha decidido vender la propiedad, aunque algunos medios especulan sobre una posible mudanza a Nueva York o a Reino Unido.

Desde julio del 2025, la actriz y directora de 41 años comenzó una relación con Caspar Jopling. Ambos han sido fotografiados paseando en Nueva York, por lo que se cree que un cambio a la costa este es posible. La opción del Reino Unido surge porque Jopling, de 33 años, es de allí.

Tampoco se sabe quién ha sido el comprador de la casa de Studio City, lo que sí es cierto es que podrá disfrutar de 3,700 pies cuadrados distribuidos en cuatro dormitorios, seis baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

En el listado, disponible en la página web de Compass, se dice que el interior de la vivienda ha sido “recientemente restaurado por su actual propietario, el salón, el comedor y la cocina de chef, anclados por una gran isla, se extienden a través de puertas corredizas Fleetwood hacia la terraza-comedor exterior, el salón y la cocina independiente al aire libre”.

La principal característica de la vivienda es que fusiona el interior con el exterior, el cual cuenta con áreas verdes, terraza, piscina, área de spa, área de barbacoa y otros espacios ideales para compartir con familiares o amigos.

La agente encargada de la venta también la ofrecía diciendo que es “un refugio estilo rancho moderno excepcionalmente privado, ubicado en más de medio acre”.

