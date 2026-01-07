Mickey Rourke niega haber creado un GoFundMe para evitar ser desalojado

En diciembre, el actor Mickey Rourke recibió una orden de desalojo de su hogar en Los Ángeles, California, por incumplimiento de pago de alquiler. Poco después, se informó que había una campaña de GoFundMe en la que se pedía dinero para ayudarlo a cubrir la deuda y que no perdiera su hogar.

Ahora, el actor, conocido por ser parte de películas de acción, ha asegurado que él no tiene nada que ver con la recaudación que se está haciendo. Dice que no ha sido creada por él y que no ha dado su consentimiento, esto lo dijo en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

“Estoy muy frustrado, confundido y no entiendo… Alguien creó una especie de fundación o fondo para mí, para donar dinero, como a una obra de caridad. Y ese no soy yo, ¿de acuerdo? Si necesitara dinero, no pediría ninguna maldita caridad”, dijo el actor, quien interpretó al villano de ‘Iron Man 2’.

También agregó: “Esto es muy vergonzoso… No den dinero, y si lo dieron, recupérenlo. Es realmente humillante. Dicen que llega a los 100.000 dólares. No aceptaría ni un céntimo de caridad de nada”.

Por otro lado, ‘Deadline’ informó que Liya-Joelle Jones, quien creó la recaudación, es la asistente personal de Kimberly Hines, representante del actor.

“Mi asistente lo inició para ayudar a Mickey, un gesto amable, ya que lo estaban obligando a irse de su casa. No fue con mala intención. El dinero no se ha ido a ninguna parte. Si Mickey decide que no lo quiere, se lo devolveremos a sus fans”, dijo Hines a ‘Deadline’.

La asistente habría creado la campaña poco después de que el propietario de la casa que Rourke alquila presentara documentos ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, alegando que el actor no había cumplido con un aviso emitido el 18 de diciembre. En ese aviso se le decía que tenía tres días para pagar la deuda de $59,100 dólares que tenía, o si no, debía desalojar la propiedad.

