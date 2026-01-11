Netanyahu vaticina que Irán volverá a ser un “aliado leal” de Israel si cae el gobierno ayatolá

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este domingo que Israel e Irán volverán a ser “aliados leales” si las protestas que recorren el suelo iraní desde hace dos semanas consiguen tumbar al régimen de los ayatolás.

“Todos esperamos que la nación persa se libere pronto del yugo de la tiranía, y que cuando llegue ese día, Israel e Irán vuelvan a ser aliados leales en la construcción de un futuro de prosperidad y paz para ambos”, dijo Netanyahu en una intervención hoy al inicio de su reunión de gabinete, difundida por su oficina.

Además, el primer ministro israelí señaló que permanece atento al desarrollo de las protestas “que se han extendido a todo el país” y que “el pueblo de Israel, y el mundo entero, están asombrados por el tremendo heroísmo de los ciudadanos iraníes”.

“Israel apoya su lucha por la libertad y condena enérgicamente las masacres masivas de civiles inocentes”, agregó.

Por su parte, el Ejército israelí indicó esta mañana en un comunicado enviado a EFE que igualmente están siguiendo las masivas manifestaciones en Irán, que calificaron de un “asunto interno iraní”, y sentenciaron que están preparados para defenderse, así como para “responder con fuerza”, en caso necesario.

Amenaza de EE.UU. a Irán

El presidente del parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, advirtió este domingo que en caso de producirse un ataque estadounidense sobre Irán “tanto los territorios ocupados (Israel) como todos los centros militares, bases y barcos” de EE.UU. e Israel en la región “serán objetivos legítimos”.

Este mensaje llega después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara en los últimos días con intervenir en la República Islámica si esta no contenía su actividad represiva contra las protestas.

La ONG Iran Human Rights (IHRNGO) elevó este domingo a al menos 192 los muertos por la represión de las protestas en Irán, mientras el país continúa sin acceso a Internet y las manifestaciones ciudadanas contra el Gobierno -iniciadas el 28 de diciembre- continuaron también durante la pasada noche.

