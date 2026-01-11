Por qué tu puntaje de crédito puede bajar aunque pagues a tiempo

Pagar todas tus cuentas puntualmente no garantiza que tu puntaje de crédito suba de forma constante. Muchas personas se sorprenden cuando, pese a cumplir con cada fecha de pago, su calificación disminuye algunos puntos.

En la mayoría de los casos, el cambio refleja cómo funcionan los modelos de evaluación, no un error de tu parte.

El factor clave: uso del crédito

Además del historial de pagos, los modelos de puntuación analizan cuánto del crédito disponible estás utilizando en un momento dado, lo que se conoce como ‘utilización’.

Aunque liquides el total cada mes, el saldo que aparece en tu estado de cuenta se reporta a las agencias.

Si ese monto es alto frente a tu límite total, tu puntaje puede bajar.

Situaciones comunes que lo provocan:

-Una compra grande justo antes del cierre del estado de cuenta.

-Gastos elevados en viajes o temporadas festivas.

-Reducción de tu crédito disponible por cambios en otras cuentas.

La mayoría de los modelos prefieren una utilización menor al 30%, pero mantenerla por debajo del 10% vuelve tu calificación mucho más estable.

Abrir o cerrar tarjetas también influye

Solicitar una nueva tarjeta suele generar una leve caída temporal por dos motivos: se registra una consulta dura en tu historial y se reduce la antigüedad promedio de tus cuentas.

Cerrar una tarjeta puede tener un efecto similar si disminuye tu límite total y eleva de golpe la utilización.

Ninguna de estas decisiones es negativa en sí misma; el puntaje casi siempre se recupera cuando las cuentas se estabilizan.

El papel del tiempo y los reportes

Cada banco y cada buró de crédito manejan calendarios distintos. Un saldo alto puede reflejarse en tu puntaje incluso después de que ya lo pagaste, simplemente porque el reporte aún no se actualiza. Esa descoordinación explica por qué las calificaciones suben y bajan sin que cambies tus hábitos.

Cuándo conviene revisar tu reporte

Una caída grande e inesperada puede indicar errores: cuentas mal reportadas, saldos incorrectos o información obsoleta.

Puedes revisar gratis tu historial en AnnualCreditReport.com y disputar cualquier dato equivocado para que tu puntaje se ajuste.

Lo que más importa a largo plazo

La constancia es el verdadero motor del crédito saludable:

-Pagar siempre a tiempo.

–Mantener saldos bajos frente al límite.

-Solicitar crédito solo cuando tenga sentido.

-Dejar que las cuentas maduren.

Con paciencia, incluso las pequeñas bajas se convierten en simples fluctuaciones pasajeras.

