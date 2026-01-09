¿Abren los bancos el 19 de enero? Día de Martin Luther King

El lunes 19 de enero se conmemora en Estados Unidos el Día de Martin Luther King Jr., una fecha reconocida como feriado federal. Cada año, este día genera dudas sobre si los bancos abren, qué servicios se ven afectados y cuándo se reanudan las operaciones con normalidad.

La respuesta corta es que la mayoría de las instituciones bancarias no prestan atención al público ese día, aunque existen alternativas digitales para realizar operaciones básicas.

El Día de Martin Luther King Jr., que celebra el natalicio del reverendo y activista estadounidense, forma parte de los 11 feriados federales que reconoce el gobierno de Estados Unidos. Durante estas fechas, los bancos siguen el calendario de la Reserva Federal, lo que implica el cierre de sucursales físicas y la suspensión de ciertos procesos financieros.

Por tales motivos, el lunes 19 de enero las instituciones financieras mantendrán cerradas sus oficinas durante 24 horas, retomando la atención regular el martes 20 de enero, en el horario habitual de cada banco.

Bancos que no prestarán servicios el Día de Martin Luther King Jr.

El feriado federal incluye a prácticamente todo el sistema financiero tradicional en Estados Unidos. Entre los bancos que permanecerán cerrados se encuentran:

Bank of America

Wells Fargo

JPMorgan Chase

Citibank

Goldman Sachs

U.S. Bank

Morgan Stanley

Truist Bank

PNC Bank

Capital One

Citizens Bank

Santander Bank

Compass Bank

Este cierre aplica tanto a sucursales dentro del país como a oficinas administrativas.

Aunque las sucursales no abren, la banca en línea y los cajeros automáticos (que no están dentro de los bancos) continúan operando. Asimismo, los usuarios pueden realizar tareas cotidianas como:

Consultar saldos

Transferir dinero entre cuentas propias

Pagar facturas programadas

Usar tarjetas de débito y crédito

Retirar efectivo en cajeros automáticos

Sin embargo, es importante considerar que ciertas transacciones no se procesan en tiempo real. Si se tiene previsto realizar pagos importantes o movimientos que requieren validación bancaria, lo más recomendable es anticiparse al feriado.

