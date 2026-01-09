¿Abren los bancos el 19 de enero? Día de Martin Luther King
El lunes 19 de enero los bancos en Estados Unidos cierran por el Día de Martin Luther King: conoce qué servicios operan y cuándo vuelven a abrir
El lunes 19 de enero se conmemora en Estados Unidos el Día de Martin Luther King Jr., una fecha reconocida como feriado federal. Cada año, este día genera dudas sobre si los bancos abren, qué servicios se ven afectados y cuándo se reanudan las operaciones con normalidad.
La respuesta corta es que la mayoría de las instituciones bancarias no prestan atención al público ese día, aunque existen alternativas digitales para realizar operaciones básicas.
El Día de Martin Luther King Jr., que celebra el natalicio del reverendo y activista estadounidense, forma parte de los 11 feriados federales que reconoce el gobierno de Estados Unidos. Durante estas fechas, los bancos siguen el calendario de la Reserva Federal, lo que implica el cierre de sucursales físicas y la suspensión de ciertos procesos financieros.
Por tales motivos, el lunes 19 de enero las instituciones financieras mantendrán cerradas sus oficinas durante 24 horas, retomando la atención regular el martes 20 de enero, en el horario habitual de cada banco.
Bancos que no prestarán servicios el Día de Martin Luther King Jr.
El feriado federal incluye a prácticamente todo el sistema financiero tradicional en Estados Unidos. Entre los bancos que permanecerán cerrados se encuentran:
- Bank of America
- Wells Fargo
- JPMorgan Chase
- Citibank
- Goldman Sachs
- U.S. Bank
- Morgan Stanley
- Truist Bank
- PNC Bank
- Capital One
- Citizens Bank
- Santander Bank
- Compass Bank
Este cierre aplica tanto a sucursales dentro del país como a oficinas administrativas.
Aunque las sucursales no abren, la banca en línea y los cajeros automáticos (que no están dentro de los bancos) continúan operando. Asimismo, los usuarios pueden realizar tareas cotidianas como:
- Consultar saldos
- Transferir dinero entre cuentas propias
- Pagar facturas programadas
- Usar tarjetas de débito y crédito
- Retirar efectivo en cajeros automáticos
Sin embargo, es importante considerar que ciertas transacciones no se procesan en tiempo real. Si se tiene previsto realizar pagos importantes o movimientos que requieren validación bancaria, lo más recomendable es anticiparse al feriado.
