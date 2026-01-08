10 cosas que jamás debes llevar en tu cartera

Perder la cartera no solo implica un dolor de cabeza: puede convertirse en una pesadilla financiera y de identidad. Expertos en seguridad recomiendan evitar cargar ciertos objetos que, en manos equivocadas, facilitan fraudes, robos y suplantación de identidad.

Aquí te explicamos cuáles son y por qué debes mantenerlos fuera de tu cartera.

1. Tarjeta del Seguro Social

Contiene el número más delicado de tu vida financiera y médica. No se puede ‘cancelar’ como una tarjeta de crédito y es la llave para abrir cuentas, acceder a servicios médicos o cometer fraude fiscal.

Solo debes llevarla cuando realices trámites oficiales y luego guardarla en casa.

2. Tarjeta de Medicare

Las versiones antiguas incluían el número completo del Seguro Social y, aunque las actuales ya no, siguen siendo altamente atractivas para el fraude médico.

Úsala únicamente para tus citas y vuelve a resguardarla de inmediato.

3. Llave extra de tu casa

Una cartera suele contener tu licencia con dirección. Si alguien encuentra tu cartera con una llave, tiene acceso directo a tu hogar. Muchos robos ocurren precisamente así.

La recomendación es dejar la llave con una persona de confianza.

4. Contraseñas o NIP escritos

Un papel con claves o NIP es prácticamente una invitación al fraude. Con pocos datos, un delincuente puede vaciar cuentas o acceder a servicios.

Es mejor usar un gestor de contraseñas o memorizarlas.

5. Pasaporte o tarjeta de pasaporte

Es uno de los documentos más valiosos en el mercado negro. Se usa para crear identidades falsas, abrir cuentas y cometer delitos graves.

Salvo que viajes, mantenlo siempre en casa.

6. Tarjetas de crédito en exceso

Cada tarjeta adicional multiplica el daño potencial si alguien roba tu cartera. Con una sola tarjeta principal reduces el riesgo y facilitas el control de movimientos sospechosos.

7. Cheques en blanco

Contienen tu número de cuenta y el código bancario necesarios para mover fondos. No importa que estén sin firmar; hoy el fraude no depende solo de la firma.

Guardarlos en casa es lo más seguro.

8. Tarjetas de regalo con saldo

No tienen protección contra fraude. Si alguien las roba, puede usarlas de inmediato y perderás ese dinero sin posibilidad de reclamo.

Consérvalas en casa hasta que vayas a utilizarlas.

9. Recibos antiguos

Revelan hábitos de consumo, tiendas frecuentes y fragmentos de números de tarjeta. Esa información sirve para estafas sofisticadas.

Lo ideal es destruirlos o guardarlos en formato digital.

10. Credencial de trabajo o gafete de acceso

No es solo un problema laboral perderlo; puede ser un riesgo de seguridad. Muchos contienen chips o códigos que permiten entrar a edificios o redes internas.

Mantén ese gafete separado de tu cartera.

