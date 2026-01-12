7 cobros de caseros que podrían ser ilegales y aun así te piden pagar

Rentar una vivienda no solo implica pagar renta. Muchos inquilinos terminan enfrentando cargos adicionales que, aunque se presentan como ‘normales’, en realidad podrían violar las leyes de vivienda en distintos estados de EE.UU.

1. Multas por pago tardío excesivas y sin lógica

Las penalizaciones por retraso existen para incentivar el pago puntual, pero en muchos estados hay límites estrictos sobre cuánto puede cobrar un propietario.

Aun así, algunos caseros imponen multas que se duplican o incluso superan el monto de la renta mensual con solo unos días de atraso.

Cuando el cargo deja de ser razonable y se convierte en castigo financiero, suele considerarse ilegal.

Documentar cada pago y revisar la ley local puede ahorrarte cientos o miles de dólares.

2. Cargos ‘administrativos’ o de ‘procesamiento’ sin fundamento

Algunos propietarios agregan cobros por renovar contrato, actualizar archivos o ‘gestión administrativa’.

Aunque ciertas jurisdicciones permiten cargos pequeños, cobrar cientos de dólares por tareas rutinarias casi siempre viola la ley.

Estos montos suelen esconderse en contratos o facturas y muchos inquilinos los pagan sin cuestionar.

Si tu contrato no los menciona claramente o el monto no corresponde al trabajo realizado, podrían ser ilegales.

3. Descuentos indebidos del depósito de garantía

El depósito solo debe cubrir daños reales más allá del desgaste normal. Sin embargo, muchos caseros descuentan limpieza, rayones menores o mantenimiento regular, lo cual está prohibido en numerosos estados.

Además, deben entregar un desglose detallado de cada cargo. No hacerlo o inflar costos puede constituir retención ilegal.

Fotografías al mudarte y registros escritos son tu mejor defensa.

4. Multas por terminar contrato anticipadamente fuera de la ley

Algunos contratos incluyen penalizaciones enormes por romper el arrendamiento, incluso varios meses de renta más cargos adicionales.

Aunque pueden existir estas multas, deben ser razonables y reflejar la pérdida real del propietario.

Exigir pagos exagerados suele ser ilegal.

5. Cobros inflados por servicios públicos

Agua, electricidad, gas y basura pueden ser facturados con cargos administrativos excesivos. La ley en muchos estados exige que el inquilino pague solo el costo real más una distribución razonable.

Hay casos documentados donde inquilinos terminan pagando el doble o triple del monto justo por desconocer las reglas.

Solicitar facturas y exigir explicación puede llevar a reembolsos.

6. Tarifas “no reembolsables” que sí deberían devolverse

Limpieza de alfombra, llaves o acceso a áreas comunes a menudo se presentan como ‘no reembolsables’, pero en muchos lugares esto es ilegal.

Que el propietario lo diga no lo vuelve válido. En muchos casos, basta con cuestionarlo para que el cargo sea eliminado o devuelto.

7. Cargos por desgaste normal

Pintura desgastada, alfombra con uso o paredes con marcas menores forman parte del uso cotidiano. Cobrarlos como ‘daño’ es una de las prácticas ilegales más comunes en la administración de alquileres.

Con evidencia y conocimiento de la ley, el inquilino solo debe pagar por daños reales que excedan el uso normal.

Conocer tus derechos transforma la relación con tu casero. Muchos cobros se sostienen únicamente porque los inquilinos creen que no pueden cuestionarlos.

Sigue leyendo:

–Cómo la compra de bonos hipotecarios propuesta por Trump busca facilitar el acceso a la vivienda en EE.UU.

–Juez ordena a gobierno de Trump restaurar $10 mil millones en fondos para personas de bajos ingresos a Nueva York

–Estafas de ‘reembolso rápido’: Lo que debes saber para protegerte