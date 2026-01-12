Adam Sandler promete hacer al menos 50 películas más antes de morir
Adam Sandler hizo estas declaraciones al aceptar el premio a la Trayectoria Profesional en los Premios Movies for Grownups de la AARP
El actor Adam Sandler aseguró este fin de semana que tiene la intención de realizar al menos 50 películas más antes de fallecer, bromeando que todavía le quedarían “entre 60 y 80 años más en la industria”.
Según informó Variety, el comediante, quien cuenta con una trayectoria de más de 30 años y cerca de 70 largometrajes, hizo estas declaraciones al recibir el premio a la Trayectoria Profesional durante los Movies for Grownups Awards de la AARP.
Aunque es ampliamente reconocido por comedias exitosas como ‘Happy Gilmore’, ‘Grown Ups’ y ‘Little Nicky’, Sandler también ha obtenido reconocimiento de la crítica por papeles dramáticos, entre ellos su actuación en ‘Uncut Gems’.
“No sé cuánto tiempo me queda: 60, 70 años. Ochenta como máximo, quizás 90 si empiezo a hacer ejercicio y a tomar creatina”, bromeó.
“Pero sí les prometo a todos los presentes esta noche que haré al menos 50 películas más antes de morir, y al menos 25 de ellas serán buenas”, agregó, desatando risas entre los asistentes.
Recientemente, Adam Sandler volvió a interpretar a su famoso personaje de golfista en ‘Happy Gilmore 2’, una producción de su empresa Happy Madison Productions, fundada en 1999, la cual ha sido responsable de títulos populares como ‘Anger Management’ y ‘50 First Dates’.
En la actualidad, el Sandler se encuentra filmando la comedia ‘Roommates’, en la que comparte créditos con Natasha Lyonne y Nick Kroll. La cinta de Netflix, basada en una historia real sobre compañeros de cuarto en la universidad, también contará con la participación de su hija, Sadie Sandler.
