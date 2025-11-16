Timothée Chalamet dice que Adam Sandler es “el mejor actor de todos los tiempos”

El actor Timothée Chalamet elogió la carrera de su colega Adam Sandler durante una charla en el gimnasio de la escuela secundaria Fairfax en Los Ángeles.

Ambos actores tuvieron una amena charla sobre sus respectivas carreras, sus filmografías y próximos estrenos como “Marty Supreme ” y “ Jay Kelly ”. En la conversación, Chalamet recordó la actuación de Sandler en la comedia romántica de Paul Thomas Anderson de 2006, “Punch-Drunk Love”.

El actor de origen francés aseguró que se sintió inspirado por la actuación de Sandler, la cual calificó como “profundamente conmovedora”. “Es una de las interpretaciones más importantes. Es impactante, profundamente conmovedora. Como joven actor que te conoce por tu trabajo cómico, ver eso contrastado con el contexto de tus otros trabajos, me hace pensar: ‘Guau, este es un actor increíble. Espero poder ofrecer una interpretación así’”, dijo Chalamet según reseñó Variety.

Timothée Chalamet aseguró que Sandler es “uno de los mejores actores de todos los tiempos”. “Sé que no se trata de premios, bla, bla, bla, pero deberías tener un muñeco dorado en tus manos, porque, tío, eres uno de los mejores actores de todos los tiempos”.

Sandler también elogió el trabajo actoral de Chalamet, quien ha trabajado en películas nominadas a los Oscar como ‘Dune’ y ‘A Complete Unknown’. “Lo que sigues haciendo por el cine y por todos nosotros es extraordinario. Estoy deseando ver qué nos depara el futuro”, dijo Sandler.

En el evento, titulado “Sandler x Chalamet”, ambos actores repasaron clips de películas como “Big Daddy” y “Uncut Gems” de Sandler y “Call Me By Your Name”, “Dune: Part 2” y “A Complete Unknown” de Chalamet.

Chalamet y Sandler no han aparecido juntos en pantalla, pero eso no significa que no sientan una profunda admiración el uno por el otro. De hecho, Sandler recordó su emoción cuando Chalamet participó en una escena eliminada de “Hombres, mujeres y niños” de Jason Reitman, protagonizada por Sandler en 2014.

“Recuerdo que cuando Jason Reitman hablaba de que tú participaras, me dijo: ‘Tengo a este chico que interpreta al quarterback. Viene. Es increíble’. Lo sabía”, dijo.

Sigue leyendo:

Kylie Jenner asegura sigue siendo una chica mala a pesar de su romance con Timothée Chalamet

Timothée Chalamet asegura que Peso Pluma está “definiendo la música de hoy”

Kylie Jenner y Timothée Chalamet disfrutan de los lujos de Francia