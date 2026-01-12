Cheque de estímulo de $2,000 de Trump podría darse a mediados de 2026

El presidente Donald Trump reavivó el debate sobre un posible cheque de estímulo de $2,000 financiado con ingresos por aranceles, ahora con un calendario más claro –aunque aún lleno de obstáculos legales, fiscales y políticos– que apunta a la segunda mitad de 2026.

Nuevo calendario y primeras definiciones

En una entrevista reciente con The New York Times, Trump ajustó la fecha que había planteado en 2025 y dijo que los pagos podrían enviarse hacia finales del año, es decir, en algún punto de 2026.

La idea original se dio a conocer el 9 de noviembre, cuando Trump publicó en Truth Social: “Se pagará un dividendo de al menos $2,000 por persona (sin incluir a las personas de altos ingresos)”.

Días después, el 10 de noviembre, el presidente reiteró desde la Oficina Oval que el plan contempla un dividendo de aproximadamente $2,000 y agregó: “Y usaremos los aranceles restantes para reducir nuestra deuda… lo cual es un tema de seguridad nacional”.

¿De dónde saldría el dinero?

La Casa Blanca sostiene que los recursos provendrían de los aranceles impuestos mediante más de 40 órdenes ejecutivas.

Según datos de U.S. Customs and Border Protection, entre el 20 de enero y el 15 de diciembre se recaudaron más de $200,000 millones por este concepto.

Trump afirmó el 5 de enero en Truth Social que el país ha recaudado y pronto estará recibiendo más de $600,000 millones de dólares en aranceles, aunque esas cifras no coinciden con los reportes oficiales de su propia administración.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró el 9 de noviembre en el programa “This Week” de ABC News que no había hablado directamente con Trump sobre el plan y que el beneficio podría llegar a los estadounidenses en un formato distinto a un cheque, por ejemplo mediante reducciones de impuestos.

“Podría tratarse simplemente de las reducciones fiscales que estamos viendo en la agenda del presidente: sin impuestos sobre las propinas, sin impuestos sobre las horas extra, sin impuestos sobre el Seguro Social y con la posibilidad de deducir los préstamos para automóviles”, dijo Bessent.

¿Quiénes serían elegibles?

Aún no existen reglas oficiales. Los primeros cálculos asumen un modelo similar al de los pagos por la pandemia: en 2020, los contribuyentes individuales con ingresos de hasta $75,000 y parejas con hasta $150,000 recibían el monto completo.

Trump ha señalado que los pagos irían a personas de ingresos moderados y de clase media.

Lo que viene

Hasta ahora, no existe legislación presentada formalmente para autorizar estos pagos.

El senador Josh Hawley introdujo en julio la American Worker Rebate Act of 2025, inspirada en una propuesta anterior de Trump por $600, pero la iniciativa sigue estancada en comité.

Mientras tanto, Trump sostiene que el cheque de $2,000 podría convertirse en realidad en la segunda mitad de 2026, siempre que se superen las barreras legales y presupuestarias.

