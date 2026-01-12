Cuándo es más barato volar en 2026 en EE.UU.: los meses y fechas que te ayudan a ahorrar

Planear un viaje en avión dentro de Estados Unidos durante 2026 puede ser mucho más accesible si se eligen las fechas adecuadas. El precio de los boletos aéreos no es fijo: cambia constantemente según la temporada, la demanda, los días festivos y hasta el clima.

Para quienes tienen flexibilidad, conocer los meses y semanas más económicas puede significar la diferencia entre un viaje ajustado y uno mucho más cómodo para el bolsillo.

De acuerdo con un análisis del sitio especializado en tendencias de viaje CheapAir, existen periodos muy claros en los que volar resulta considerablemente más barato. El estudio señala que febrero es el mes más económico del año para viajar en avión dentro de EE.UU. Después del intenso movimiento de las fiestas decembrinas y de los viajes de Año Nuevo, la demanda cae con fuerza y las aerolíneas bajan precios para llenar asientos.

¿Cuándo es más barato volar en 2026?

Aunque febrero se lleva el primer lugar, no es el único mes que ofrece buenas oportunidades para ahorrar. Otros periodos del calendario también destacan por sus tarifas más bajas, especialmente cuando no coinciden con vacaciones escolares ni con grandes feriados nacionales.

Enero, por ejemplo, es una opción económica, sobre todo durante sus 2 últimas semanas, cuando ya pasó el pico de viajes por Año Nuevo. El único punto a considerar es que, en muchas regiones del país, el invierno puede provocar retrasos o cancelaciones por tormentas de nieve, por lo que conviene viajar con tiempo de conexión suficiente.

Septiembre es otro mes muy atractivo para quienes buscan vuelos baratos. La temporada alta del verano ya terminó y la mayoría de las familias regresó a clases y al trabajo, lo que reduce la demanda. La única excepción es el primer lunes del mes, cuando se celebra el Día del Trabajo (Labor Day) en Estados Unidos y los precios suben de manera puntual.

Estos meses son ideales para viajeros que desean ahorrar sin sacrificar demasiadas opciones de horarios, aerolíneas o destinos. Además, suelen ser periodos más tranquilos en aeropuertos y destinos turísticos.

Estás a tiempo de organizar tu próximo vuelo, ya que se vienen las fechas en donde puedes gastar poco y hacer un gran viaje. (Foto: Shutterstock)

Los meses más caros para viajar en avión

En el extremo opuesto están los meses en los que volar resulta más costoso. Diciembre encabeza la lista, impulsado por los viajes de Navidad y Año Nuevo, cuando millones de personas se desplazan para visitar a sus familias o tomar vacaciones.

Junio y julio también registran tarifas elevadas debido a las vacaciones de verano, cuando muchas familias con niños en edad escolar aprovechan para viajar. A estos meses se suman agosto, sobre todo en sus primeras semanas, cuando aún se mantiene una alta demanda vacacional, y noviembre, impulsado por Thanksgiving, uno de los periodos de mayor movimiento aéreo del año en EE.UU.

Viajar en estas fechas no es imposible, pero sí suele requerir un presupuesto más alto o una planificación con mucha mayor anticipación para encontrar ofertas.

Ahorros y fechas recomendadas para volar barato

CheapAir estima que elegir febrero para viajar puede significar un ahorro promedio de $114 dólares en comparación con volar en diciembre. Esa diferencia se vuelve aún mayor si se combinan las fechas correctas con estrategias de compra inteligentes.

Entre las mejores fechas para encontrar vuelos económicos en 2026 se encuentran:

* Enero: las últimas 2 semanas del mes.

* Febrero: casi todo el mes, excepto el 14 (San Valentín) y el 20 (Día de los Presidentes).

* Marzo: las primeras 2 semanas.

* Mayo: prácticamente todo el mes, evitando el Memorial Day.

* Agosto: las últimas dos semanas.

* Septiembre: todo el mes, excepto el primer lunes.

* Octubre: todo el mes, salvo la última semana, cuando comienzan a subir los precios por la cercanía de Halloween y el inicio de la temporada de viajes de otoño.

* Noviembre: las primeras dos semanas, antes del repunte por Acción de Gracias.

Estas ventanas de tiempo son ideales para planear escapadas, viajes de negocios o vacaciones flexibles, ya que combinan menor demanda con una amplia oferta de vuelos.

Por qué bajan los precios en estos meses

La lógica detrás de estas variaciones es simple: cuando menos personas quieren volar, las aerolíneas reducen precios para incentivar la compra. Después de los grandes periodos vacacionales ( Navidad, verano y Thanksgiving), la demanda cae y aparecen las mejores ofertas.

Además, meses como febrero y septiembre no solo son más baratos, sino que también suelen ser más tranquilos en aeropuertos, con menos filas, menos retrasos por saturación y más disponibilidad de asientos.

Consejos útiles para reducir aún más el costo de tu vuelo

Elegir bien el mes y la semana es el primer paso, pero no el único. Estas recomendaciones pueden ayudarte a ahorrar todavía más en tus vuelos dentro de EE.UU. en 2026:

1) Comparar precios entre diferentes aerolíneas y plataformas de viaje. No todos los sitios muestran las mismas tarifas o promociones.

2) Reservar con anticipación, especialmente si planeas volar en temporada alta. En meses caros, comprar con varias semanas, o incluso meses, de antelación puede marcar una gran diferencia.

3) Considerar vuelos con escalas. Aunque son menos cómodos, suelen ser más baratos que los vuelos directos, especialmente en rutas populares.

4) Evitar fines de semana y días festivos. Volar martes, miércoles o sábado suele ser más económico que hacerlo en viernes o domingo.

5) Ser flexible con horarios. Los vuelos muy temprano por la mañana o tarde por la noche suelen tener precios más bajos.

En un contexto donde el costo de viajar sigue siendo una preocupación para muchas familias, conocer cuándo es más barato volar en 2026 puede ayudarte a planear mejor tus escapadas, ahorrar dinero y disfrutar más de cada viaje. Con febrero, enero y septiembre como aliados, el calendario puede convertirse en tu mejor herramienta para viajar dentro de EE.UU. sin gastar de más.

