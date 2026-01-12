Cuánto dinero debes tener para estar en el 2% de la gente más rica de EE.UU.

La percepción de lo que significa ser rico en Estados Unidos varía enormemente, pero los datos muestran que pertenecer al 2% más acaudalado del país es más alcanzable de lo que muchos imaginan.

Hablar de riqueza en Estados Unidos suele centrarse en el famoso 1%, pero existe otro grupo que concentra una enorme estabilidad financiera y del que poco se habla: el 2% más rico del país.

Las cifras revelan que el umbral para entrar en este segmento no es tan inalcanzable como suele pensarse.

De acuerdo con el calculador de porcentaje de patrimonio de The Kickass Entrepreneur, para octubre de 2025 una persona necesita un patrimonio neto de aproximadamente $2.7 millones para ubicarse dentro del 2% más rico de Estados Unidos.

Por su parte, la especialista en finanzas Diane LuTran señala que este rango se extiende entre $2.7 millones y $5 millones, dependiendo de la región y la estructura de activos.

El patrimonio neto no se limita al dinero disponible en efectivo. Incluye bienes raíces, inversiones, cuentas de ahorro y cheques, fondos de retiro y propiedades personales de valor, descontando cualquier tipo de deuda.

Bajo este criterio, quienes forman parte del 1% más rico superan por más de cuatro veces el umbral del 2%.

En el extremo opuesto, quienes poseen un patrimonio inferior a $585,000 integran la mitad con menos recursos del país, reflejando la magnitud de la brecha económica estadounidense.

La riqueza según la percepción de los estadounidenses

Las cifras oficiales no están tan lejos de la percepción social. Una encuesta reciente de Charles Schwab reveló que los estadounidenses consideran que una persona es rica cuando alcanza un patrimonio cercano a $2.5 millones, muy próximo al umbral real del 2%.

LuTran agrega que el ingreso anual típico del 2% ronda los $500,000, nivel salarial que, según datos de ADP, solo está presente en aproximadamente 1 de cada 127 empleos en el país.

Sin embargo, altos ingresos no garantizan automáticamente pertenecer al 2%, ya que el factor decisivo es la acumulación de activos y no únicamente el flujo de dinero.

Ser parte del 2% en EE.UU. también significa riqueza a nivel mundial

Aunque el estándar es elevado dentro de Estados Unidos, la perspectiva cambia drásticamente al compararlo con el resto del mundo.

Un estudio global de riqueza realizado en 2023 por Knight Frank indica que una persona que se ubica en el 2% más rico de Estados Unidos también entraría al 1% más rico en países como Japón, China, Arabia Saudita, República Checa, Malasia, Filipinas, México, además de toda Sudamérica y África.

Estas diferencias reflejan no solo los distintos niveles de ingresos y costos de vida, sino también la profundidad de la desigualdad.

Un informe del World Inequality Lab de 2026 señala que Estados Unidos presenta una de las brechas de riqueza más amplias entre las economías desarrolladas, además de mantener una marcada brecha racial.

Al mismo tiempo, según el Global Wealth Report de UBS, el país concentra el mayor número de millonarios del mundo.

Sigue leyendo:

– Cómo la compra de bonos hipotecarios propuesta por Trump busca facilitar el acceso a la vivienda en EE.UU.

– Trucos financieros de los bancos que te hacen perder dinero

– ¿Qué se considera mucha deuda?, los niveles en que un adeudo se vuelve inmanejable y cómo actuar