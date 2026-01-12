Gobierno de Trump ha revocado más de 100,000 visas

El gobierno de Donald Trump revocó en 2025 más de 100,000 visas a ciudadanos extranjeros, una cifra récord que más que duplicó el total registrado el año anterior, según datos oficiales del Departamento de Estado.

El volumen de cancelaciones contrasta con las 40,000 visas revocadas en 2024 y se produce tras la entrada en vigor de una orden ejecutiva del presidente Trump que endureció los procesos de verificación de antecedentes para extranjeros con estatus migratorio en Estados Unidos.

La mayoría de las revocaciones correspondió a visas de turismo y negocios, principalmente de personas que permanecieron en el país más tiempo del autorizado. No obstante, la medida también afectó a otros grupos: cerca de 8,000 estudiantes internacionales y unos 2,500 trabajadores especializados perdieron su estatus legal.

🚨BREAKING: The State Department has now revoked over 100,000 visas, including some 8,000 student visas and 2,500 specialized visas for individuals who had encounters with U.S. law enforcement for criminal activity.



We will continue to deport these thugs to keep America safe. pic.twitter.com/wuHVltw1bV — Department of State (@StateDept) January 12, 2026

Un portavoz del Departamento de Estado indicó que, en la mayoría de estos casos, los estudiantes y trabajadores revocados tuvieron encuentros delictivos con las fuerzas del orden.

Entre los trabajadores especializados, el 50% de las cancelaciones supuestamente se basó en arrestos por conducir bajo los efectos del alcohol, el 30% en cargos por asalto, agresión física o confinamiento, y el 20% restante presuntamente en delitos como robo, abuso infantil, abuso y distribución de sustancias, además de fraude y malversación de fondos.

Las autoridades detallaron además que casi 500 estudiantes perdieron sus visas por posesión o distribución de drogas, mientras que cientos de trabajadores extranjeros fueron despojados de su estatus migratorio por sospechas de abuso infantil.

Política dura

Este endurecimiento se enmarca en una revisión más amplia anunciada en agosto de 2025, cuando la administración Trump informó que estaba evaluando la situación de aproximadamente 55 millones de extranjeros con visas estadounidenses válidas.

El portavoz adjunto principal del Departamento de Estado, Tommy Piggott, afirmó que el Gobierno mantendrá una política de cumplimiento “agresiva” a través de un nuevo “centro de investigación continua”.

“La administración Trump seguirá priorizando a Estados Unidos y protegiendo a nuestra nación de ciudadanos extranjeros que representen un riesgo para la seguridad pública o la seguridad nacional”, sostuvo.

El Departamento de Estado señaló además que ha impuesto estándares más estrictos para la obtención de visas estadounidenses como parte de esta estrategia.

