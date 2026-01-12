Papa León XIX recibe a María Corina Machado en medio de tensiones en Venezuela

El papa León XIV mantuvo conversaciones este lunes con la líder opositora venezolana y ganadora del premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, de forma privada en las instalaciones del Palacio Apostólico, así lo informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

Pese a la relevancia de la figura política, la institución religiosa no emitió comunicados adicionales ni ofreció detalles sobre los temas específicos abordados durante la reunión, la cual se produce en un contexto de seguimiento constante por parte de la Iglesia a la crisis política en Venezuela, informó EFE.

Supuesta mediación del Vaticano para otorgar asilo a Maduro

La visita de Machado coincide con informaciones publicadas recientemente sobre el papel del Vaticano en el escenario venezolano. El pasado 9 de enero se reveló que el Estado pontificio habría gestionado una oferta de asilo en Rusia para Nicolás Maduro, de acuerdo con el Washington Post.

Papa León XIV reunido con la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado de Venezuela, dentro de su biblioteca privada en el Vaticano. (Foto: Vatican Media/ AP)

El medio estadounidense detalló la existencia de contactos entre el cardenal secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, y el embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede, Brian Burch. El punto central de dicha comunicación fue una presunta propuesta de las autoridades rusas para otorgar refugio al exjefe del régimen venezolano.

Posición de la Santa Sede sobre Venezuela

La postura del papa León XIV fue expuesta recientemente durante su intervención ante el cuerpo diplomático acreditado en el Vaticano. Durante su discurso del pasado viernes, el pontífice hizo un llamado directo sobre la situación del país sudamericano.

En ese acto, el papa pidió que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se busquen soluciones pacíficas alejadas de “intereses partidistas”.

