Cuba responde a Trump y niega haber cobrado a Venezuela por los servicios de seguridad a Maduro y Chávez

Cuba respondió este domingo a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció que la isla dejará de recibir dinero y petróleo de Venezuela, al acusar a Cuba de haber recibido petróleo y recursos de Venezuela a cambio de prestar servicios de seguridad a Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

El canciller cubano Bruno Rodríguez afirmó en redes sociales que la isla “no recibe ni ha recibido nunca compensación monetaria ni material por servicios de seguridad prestados a ningún país”, y rechazó que haya actuado como un actor militar al servicio de otros gobiernos.

Sostuvo que, a diferencia de Estados Unidos, Cuba no basa su política exterior en el uso de la fuerza ni en la coerción, y defendió el derecho del país a establecer relaciones comerciales, incluida la importación de combustible, con cualquier socio dispuesto a venderlo.

Por su parte, el presidente Miguel Díaz-Canel expresó que Cuba está preparada para defender su soberanía, en medio del aumento de las tensiones con Washington tras los acontecimientos en Venezuela.

“No habrá más petróleo ni dinero para Cuba”

Trump afirmó el domingo que “no habrá más petróleo ni dinero de Venezuela para Cuba”, y aseguró que La Habana había dependido durante años del crudo venezolano a cambio de apoyo político y de seguridad a los regímenes chavistas.

El mandatario sostuvo además que, tras la operación militar de Estados Unidos en Venezuela el 3 de enero, en la que fue capturado Nicolás Maduro, el país sudamericano ya no requiere el respaldo cubano, y que Washington asumirá un rol central en su seguridad.

Trump también sugirió que el régimen cubano debería negociar ante el nuevo escenario regional, en referencia a la pérdida de su principal fuente de energía externa.

Durante años, Venezuela ha sido el principal proveedor de crudo de Cuba.

#Cuba no recibe ni ha recibido nunca compensación monetaria o material por los servicios de seguridad que haya prestado a algún país.



A diferencia de #EEUU, no tenemos un gobierno que se presta al mercenarismo, el chantaje o la coerción militar contra otros Estados.



Como todo… pic.twitter.com/BnifpEjyIg — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) January 11, 2026

En su momento, los envíos llegaron a superar los 100,000 barriles diarios, pero para 2025 habían caído a unos 27,000 barriles por día, debido a la reducción de la producción venezolana y al refuerzo de las sanciones internacionales.

Desde mediados de 2024,Cuba atraviesa una crisis energética prolongada, provocada por el deterioro de sus centrales eléctricas y la falta de recursos para importar combustible. En muchas regiones del país se registran cortes de electricidad de más de 20 horas al día.

El país necesita alrededor de 110,000 barriles diarios para cubrir su demanda básica, de los cuales solo unos 40,000 proceden de producción nacional. El resto depende de importaciones, principalmente de Venezuela y México, y en menor medida de Rusia, según estimaciones independientes.

