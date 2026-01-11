La marine venezolana que participó en la captura de Maduro: “Algún día ibas a caer”

Marien Rincón, una joven venezolana nacida y criada en Maracaibo, Zulia, y oficial en la Marina de Estados Unidos, participó en la operación militar estadounidense que terminó con el arresto de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, el pasado 3 de enero.

“Algún día ibas a caer. Se sabía que alguna vez dejarías de dormir tranquilo, como le hiciste a millones de madres, padres, hijas e hijos, presos políticos”, expresó Rincón en una publicación en su cuenta de Instagram, donde ha recibido cientos de comentarios en los que connacionales le expresan su agradecimiento.

Rincón recordó su experiencia en Venezuela antes de emigrar y su rol dentro de la Marina estadounidense: “A mí me tocó experimentar tu caída desde el origen. Esto va por todos los venezolanos, por los que nos tocó salir de nuestro país, enfrentar marchas, colas, bombas lacrimógenas y persecuciones”, agregó.

La captura se produjo tras meses de planificación y durante el fin de semana del 3 de enero, fuerzas estadounidenses llegaron a Caracas para arrestar a Maduro y a su esposa, trasladándolos luego a un buque de guerra estadounidense y posteriormente a un avión rumbo a Nueva York, donde enfrentan cargos por narcoterrorismo.

La operación comenzó el 2 de enero, cuando el presidente Donald Trump autorizó la acción militar. A la 1:01 de la madrugada del 3 de enero, las fuerzas estadounidenses estaban en el complejo militar de Maduro en Caracas. Horas después, se encontraban en el Mar Caribe, camino hacia los buques de guerra, recordó The Associated Press.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, exigió entonces pruebas de vida de Maduro y su esposa. Y Trump publicó una foto de Maduro a bordo del USS Iwo Jima, vendado y con ropa deportiva. Por su parte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que ambos enfrentarán cargos en tribunales de Nueva York.

