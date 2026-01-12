Vicegobernador de Florida Jay Collins anuncia su candidatura para suceder a DeSantis

El vicegobernador de Florida, Jay Collins, anunció este lunes su candidatura para competir por la gobernación del estado en las elecciones del próximo 3 de noviembre, una contienda en la que el actual gobernador, Ron DeSantis, no podrá participar debido al límite constitucional de dos mandatos consecutivos.

Collins hizo público su paso a la carrera electoral en una entrevista con el medio Florida Politics, donde explicó que su trayectoria personal no estuvo originalmente ligada a la política.

“Siempre quise convertirme en un boina verde del Ejército”, afirmó, al tiempo que reconoció que nunca se imaginó ocupando cargos públicos.

Antes de su llegada a la vida política, Collins sirvió durante más de 20 años en las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos. En 2014, sufrió la amputación de su pierna izquierda a consecuencia de una lesión ocurrida durante el servicio militar, un episodio que marcó su carrera y su vida personal.

Su ingreso formal a la política se produjo en 2022, cuando fue elegido senador estatal. Dos años más tarde, en agosto pasado, Ron DeSantis lo designó vicegobernador de Florida, cargo que ocupa actualmente y desde el cual busca proyectarse como candidato a suceder al mandatario republicano.

Durante su paso por el Senado estatal, Collins respaldó y promovió varias iniciativas legislativas alineadas con posiciones conservadoras.

Entre ellas, fue uno de los principales patrocinadores del proyecto de ley que permitió el porte oculto de armas sin necesidad de contar con un permiso estatal. Además, apoyó leyes restrictivas en materia de aborto y se mostró crítico con la enseñanza de la historia del comunismo en las escuelas.

En la entrevista en la que confirmó su candidatura, el vicegobernador también se refirió a la política exterior del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Collins elogió ese enfoque al asegurar que está orientado a alcanzar la paz “mediante la fuerza”.

Contienda reñida

La contienda por la gobernación de Florida ya cuenta con otros aspirantes republicanos. Entre ellos figura el representante Byron Donalds, quien ha recibido el respaldo de Trump. También se han postulado el empresario James Fishback y el expresidente de la Cámara de Representantes estatal, Paul Renner.

Florida se ha consolidado como un bastión republicano desde la década de 1990. El último candidato del Partido Demócrata en ganar la gobernación fue Lawton Chiles, quien resultó electo en 1990. Desde entonces, el control del Ejecutivo estatal ha permanecido en manos republicanas.

El período de DeSantis concluye en enero de 2027.

Con información de EFE.