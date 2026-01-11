¿Casa con olor a frito? Elimínalo con este método de 3 pasos

El diseño de los espacios y la falta de suficiente ventilación pueden generar una acumulación de olores cuando se cocinan alimentos azufrados como el brócoli, coles o pescados. Al cocinar alimentos con compuestos volátiles fuertes, como las aminas del pescado o los compuestos azufrados de la coliflor, estos quedan adheridos a los textiles, superficies y al ambiente.

Estas partículas, además de afectar la calidad del aire, pueden acumular humedad y residuos de grasas en suspensión. Por ello, es preciso recurrir a combinaciones de alimentos que, por su química natural, ayudan a eliminar los olores sin enmascararlos, como lo hacen los productos químicos industriales.

Mantener el aire limpio no es solo una cuestión de confort, sino de higiene ambiental, ya que evita que la grasa rancia se convierta en un imán para bacterias. Aquí te presento el protocolo de tres fases para neutralizar olores desde la raíz.

Fase 1: Ventilación estratégica y escudos químicos

Los expertos afirman que la clave no solo reside en eliminar el aroma una vez que ha invadido la casa, sino en aplicar una estrategia de prevención para evitar que las partículas de grasa se asienten.

Ventilación de doble flujo: No es suficiente con activar la campana extractora ; debemos abrir una ventana en el extremo opuesto para generar una corriente de succión efectiva .

No es suficiente con activar la ; debemos abrir una ventana en el extremo opuesto para generar una . Activación anticipada: Es fundamental que el extractor trabaje a su máxima potencia antes de que el aceite alcance su punto de humo .

Es fundamental que el extractor trabaje a su máxima potencia antes de que el aceite alcance su . El vinagre como escudo: El vinagre blanco actúa como un escudo químico natural gracias a su alto contenido de ácido acético. Al colocar un recipiente cerca de la cocción, aprovechamos su capacidad para interactuar con las moléculas alcalinas que transportan el olor, neutralizándolas en el aire.

Fase 2: Combinación de ingredientes absorbentes

Esta fase consiste en utilizar la capacidad de adsorción de ciertos ingredientes naturales para capturar las partículas volátiles:

Cítricos y manzanas en el aceite: Freír una rodaja de manzana o cáscara de limón ayuda a absorber parte de las impurezas que se queman . El truco está en retirarlas en cuanto se tornen oscuras para evitar que aporten un sabor amargo a tu comida.

Freír una rodaja de manzana o cáscara de limón ayuda a absorber parte de las . El truco está en retirarlas en cuanto se tornen oscuras para evitar que aporten un sabor amargo a tu comida. Aromatizantes de ácido acético y terpenos: La mezcla de vinagre con los aceites esenciales de la naranja genera un potente desinfectante ambiental . Solo debes hervir ambos y colocar el líquido en tazas por la casa.

La mezcla de vinagre con los genera un potente . Solo debes hervir ambos y colocar el líquido en tazas por la casa. Infusiones neutralizadoras: Una combinación de naranja, canela y anís ayuda a eliminar la pesadez del olor a grasa, aportando notas cítricas y dulces que refrescan el ambiente.

Una combinación de ayuda a eliminar la pesadez del olor a grasa, aportando notas cítricas y dulces que refrescan el ambiente. Granos de café: Por su porosidad, el café es ideal para capturar aromas indeseados en la cocina o dentro de la heladera .

Por su porosidad, el café es ideal para capturar aromas indeseados en la cocina o dentro de la . Bicarbonato de sodio: Este ingrediente es clave para equilibrar el pH de las partículas ácidas del mal olor. Basta con crear una pasta con agua y colocarla en esquinas estratégicas para eliminarlas por completo.

Fase 3: Limpieza profunda y desinfección de superficies

Cuando el olor a comida persiste, es señal de que la grasa ha “aterrizado” en las superficies.

Mantenimiento de la campana extractora: Un filtro saturado de grasa pierde su capacidad de succión y devuelve el mal olor. Lo ideal es lavar los filtros cada quince días. Si son metálicos, el lavavajillas es excelente para eliminar la grasa endurecida. Tratamiento de textiles: Para olores atrapados en cortinas o sofás, rocía una mezcla de agua y vinagre blanco en partes iguales. Mientras el vinagre se evapora, atrapa y retira las moléculas de olor de las fibras sin dañar el tejido.

Sigue leyendo: