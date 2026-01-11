Costco puede cambiar tus electrónicos viejos por víveres de la tienda

Además de los precios bajos y los productos a granel, Costco ahora ofrece a sus socios una forma práctica de transformar electrónicos olvidados en dinero para el súper: un programa de intercambio que convierte dispositivos usados en crédito para gastar dentro de la tienda.

Cómo funciona el programa de intercambio de Costco

Costco opera este programa en alianza con Phobio, empresa especializada en la recompra de dispositivos electrónicos. El proceso está diseñado para ser completamente en línea y accesible para cualquier socio.

Los artículos aceptados se agrupan en seis categorías: teléfonos, laptops, tablets, relojes inteligentes, computadoras de escritorio y reproductores multimedia, e incluyen marcas como Apple, Samsung y Google.

Los valores estimados pueden llegar hasta $2,550 por una laptop, dependiendo del modelo y estado.

Para iniciar el trámite, el usuario debe completar un formulario en el sitio web de Phobio, indicando marca, fecha aproximada de compra y condición del equipo. El sistema genera una cotización inmediata.

Después, el cliente imprime una guía de envío, borra su información personal, empaca el dispositivo y lo entrega a la empresa de mensajería.

Una vez recibido, el equipo es revisado, limpiado y validado por Phobio y Costco, y el pago se emite en forma de una Digital Costco Shop Card, válida tanto en sucursales físicas como en la tienda en línea.

Todo el proceso suele tardar entre nueve y 15 días hábiles.

Por qué conviene participar

El beneficio inmediato es evidente: convertir electrónicos en desuso en crédito para compras cotidianas como alimentos, productos del hogar o gasolina.

Pero el impacto va más allá del ahorro. El programa ayuda a reducir la extracción de nuevos recursos naturales, ya que de los dispositivos viejos se recuperan materiales valiosos como oro y componentes esenciales para las baterías de iones de litio.

Según estimaciones del sector, cada año se desperdician aproximadamente $62 mil millones en valor de materiales contenidos en aparatos electrónicos que terminan en la basura.

Además, reciclar evita que residuos peligrosos contaminen el ambiente. Los aparatos electrónicos mal manejados pueden liberar sustancias tóxicas como mercurio y plomo, afectando el suelo y las fuentes de agua.

Otras opciones similares al programa de Costco

Quienes no son socios de Costco también pueden acceder a esquemas parecidos. Minoristas como Target y GameStop ofrecen programas de intercambio de electrónicos.

Asimismo, fabricantes como Apple y Samsung permiten entregar dispositivos viejos a cambio de crédito para adquirir productos nuevos.

