Édgar Vivar desmiente rumores de su supuesto fallecimiento: “No me he muerto todavía”

Édgar Vivar, en las últimas horas, se ha vuelto tendencia a través de diversas plataformas digitales debido a que se generaron rumores sobre su presunta muerte. Por ello, decidió desmentir la información, desconociendo por qué se registró. A través de declaraciones al programa Hoy, negó las especulaciones.

Con el humor que lo caracteriza, el mexicano declaró que, por el momento, no es algo que tenga en mente, a menos que ya sea una decisión que se escape de sus manos, mencionó mientras se reía: “No, no me he muerto todavía, no tengo planes de hacerlo y espero que no venga una contra orden de allá arriba“, manifestó.

El actor de 77 años mencionó que este tipo de información no lo hace enojar, ya que no le presta mayor atención a lo que puedan decir acerca de su vida, por lo cual prefiere seguir su rumbo: “No, no me molestan; por el contrario, lo tomo por el lado positivo, eso quiere decir que soy una persona digna de atención”, dijo.

Recordado por su personaje en “El Chavo del 8” como “El señor Barriga”, destacó que a la edad que tiene se siente una persona bastante privilegiada porque todavía puede seguir trabajando, además de que diariamente demuestra las ganas que tiene en su desempeño, y detalló que, mientras su salud se lo permita, lo seguirá haciendo.

“¿Qué significa llegar a esta edad? Doy gracias a Dios. Estoy feliz, estoy muy contento, estoy con todas las ganas del mundo para seguir trabajando, mientras me lo permita el buen creador”, añadió sobre su futuro actoral.

El actor no quiso finalizar sin antes agregar que este tipo de rumores, a pesar de que no le causan ningún disgusto, sí es preocupante, ya que tiene amistades fuera del país y también familiares que, cuando leen ese tipo de noticias, se preocupan y de inmediato lo comienzan a llamar para conocer qué fue lo que ocurrió con él.

“Asustan a amigos míos; tengo muchos amigos, gracias a Dios, fuera de México y desgraciadamente corren más rápido las malas noticias que las buenas. Entonces, tengo familia también que habla y me cuenta: ‘¿Cómo estás? ¿No te moriste?’“, según Televisa Espectáculos.

Sigue leyendo:

· Édgar Vivar defiende a Florinda Meza ante críticas por la nueva serie de Chespirito

· Edgar Vivar sobre su aspecto físico: “He pagado por adelantado”

· Esto es lo que pasó con los actores que dieron vida a los personajes de “El Chavo del 8”