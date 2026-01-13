Equipo de bobsleigh de EEUU sufre espeluznante accidente antes de los Juegos Olímpicos de Invierno [Video]

En la previa de los Juegos Olímpicos de Invierno, que se realizarán en Milán-Cortina a partir del 6 de febrero, un inesperado accidente en la prueba de bobsleigh (carrera en velocidad de trineos que se deslizan sobre el hielo) durante la Copa del Mundo captó toda la atención de la jornada, en St. Moritz, Suiza.

El accidente en cadena se produjo al inicio de la competencia, cuando tres de los cuatro integrantes del equipo estadounidense intentaron subirse al trineo que comandaba Kris Horn.

Esta situación anómala sobrevino tras una serie de caídas que iniciaron cuando Ryan Rager perdió el equilibrio en el momento justo de saltar a bordo, derribando a Hunter Powell, y posteriormente a Caleb Furnell.

La escena fue descripta como un “desastre absoluto” por el relator de la carrera, que culminó con Horn conduciendo el bobsleigh en solitario a lo largo de todo el circuito, mientras sus compañeros yacían en la pista.

La gravedad de la situación hizo que solamente haya un ocupante en el trineo, lo que terminó siendo una tarea de alto riesgo para el piloto, que debió realizar una multitarea para llegar sano y salvo a la meta.

La describieron como una situación fortuita

El propio Powell, quien se llevó la peor parte al impactar con su espalda contra uno de los postes de madera que se encuentran fuera del circuito, comentó en declaraciones a la agencia Associated Press que se encontraba “un poco dolorido” tras el impacto, pero confía en que estará recuperado en unos días.

Por su parte, el entrenador principal del equipo, Chris Fogt, calificó la situación como fortuita dado que ninguno de los atletas sufrió lesiones de consideración: “Tuvimos suerte de que no fuera peor”, dijo el técnico.

Durante la insólita bajada, sin el peso el peso adecuado del trineo ante la ausencia de sus tres compañeros, Horn debió sortear las curvas del trazado a velocidades de hasta 120 km/h.

Además, al llegar al final del recorrido, debió desplazarse hacia la parte trasera del bobsleigh para accionar los frenos, una responsabilidad que habitualmente recae en otro miembro del equipo. Su capacidad de reacción se explica por su experiencia previa como frenador antes de asumir el puesto de piloto del conjunto estadounidense.

Este accidente ocurrió en la antepenúltima parada del calendario internacional antes del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno, lo que agrega presión a la recuperación física y anímica del equipo de Estados Unidos en una disciplina marcada por la precisión y el trabajo sincronizado. Aún no están definidos los integrantes del combinado norteamericano en la especialidad para la cita en Milano-Cortina y este acontecimiento puede ser clave en la elección.

