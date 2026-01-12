Guardia de seguridad murió en sede de Juegos Olímpicos de Invierno en Italia por temperaturas bajo cero

La muerte de un trabajador vinculado a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en Cortina d’Ampezzo ha generado una ola de consternación en Italia a semanas de la cita internacional.

El guardia de seguridad de 55 años, Pietro Zantonini, falleció durante un turno nocturno tras sufrir un infarto mientras realizaba tareas de vigilancia en condiciones extremas.

El incidente ocurrió durante la madrugada del 8 de enero, cuando las temperaturas descendieron a -12°C en la zona de los Alpes italianos, frente al Estadio de Hielo, en las inmediaciones de las obras olímpicas.

Zantonini, originario de Brindisi, se encontraba en su cabina calefaccionada, realizando rondas cada dos horas como parte de sus funciones para una empresa de seguridad privada. Antes de iniciar una de estas rutinas, habría manifestado a sus compañeros que no se sentía bien. Poco después, se desplomó en la nieve tras presentar dificultades respiratorias y pedir ayuda.

Pietro Zantonini aveva 55 anni, lavorava come vigilante ai cantieri delle Olimpiadi di Cortina con un contratto a termine. È morto durante un turno di notte, quando la temperatura scende anche a 12 gradi sotto zero. Spesso si era lamentato coi familiari delle condizioni di… pic.twitter.com/LFFNZOnpWF — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) January 11, 2026

Preocupación por las condiciones laborales

La familia del trabajador, representada por el abogado Francesco Dragone del Colegio de Abogados de Lecce, rechazó que el hecho pueda considerarse inevitable o privado. “No se puede desestimar así”, sostuvo Dragone, quien señaló que Zantonini había expresado reiteradamente a sus allegados su preocupación por las condiciones laborales, los extenuantes turnos nocturnos y las bajas temperaturas.

El caso ha sacudido tanto a la comunidad local como al país. Colegas del guardia fallecido, en su mayoría, evitaron hacer comentarios, aunque uno de ellos, bajo anonimato, reconoció al Corriere della Sera: “Nos enfrentamos a una terrible tragedia que nos deja sin palabras: esperamos que se esclarezca por completo lo sucedido”.

Andrea Varnier, director general de la Fondazione Milano Cortina 2026, declaró ante la prensa que la información disponible indicaba una muerte por causas naturales, aunque confirmó que “estamos investigando”. La fundación expresó sus condolencias y enfatizó que no tenía responsabilidad directa en la zona donde ocurrió el hecho.

El ministro de Infraestructuras y viceprimer ministro de Italia, Matteo Salvini, expresó su pesar por la muerte del trabajador. El ministerio, según comunicó a el medio italiano, recalcó que Salvini solicitó información detallada sobre el contrato y las funciones de Zantonini y subrayó: “La seguridad en el trabajo es una prioridad, que debe tomarse por encima de todo”. Salvini también pidió una “investigación completa y rigurosa” sobre el fallecimiento, al tiempo que remarcó la importancia de la protección de los trabajadores en el contexto de la aceleración de las obras para los Juegos Olímpicos.

