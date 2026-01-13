Javier Tebas insiste en llevar un partido de LaLiga a Miami

Javier Tebas, presidente de LaLiga sigue insistiendo en llevar un partido de la liga española a Miami luego de la cancelación en 2025.

Además, el dirigente criticó al sindicato de jugadores y detalló que el 70% de los derechos audiovisuales va directo al salario de los futbolistas.

“Nosotros ingresamos 2,000 millones de euros por derechos audiovisuales. El sindicato de futbolistas nuestro tendría que poner a LaLiga una alfombra roja cada vez que nos ve, porque de lo que vendemos en derechos audiovisuales el 70% va a sus salarios, los que hacemos más para que ganen más somos nosotros”, dijo Tebas.

Tebas compara llevar a LaLiga en Miami a la NFL en España

El presidente de LaLiga ve poca diferencia entre que un partido de la Liga española se juegue en Miami y otro de la NFL se celebre en Madrid, como ocurrió el año pasado.

“Nos parece muy bien que venga la NFL, lo apoyamos, pero nos parece que somos increíbles. Nos hemos americanizado y que a nosotros, por querer hacer un partido ahí, que teníamos mucho hecho porque hay mucha aficionado español, se nos diga que no

Tebas defendió que en el traslado del partido a Miami no suponía ningún tipo de adulteración de la competición.

“Si empezamos a hablar del tema de adulteración, mejor que juguemos todos a la misma hora, que los equipos grandes tengan menos ingresos de televisión para que el resto tenga más… ¿dónde está la línea de la adulteración?”, insistió.

El presidente de la competición española también se quejó sobre la huelga que hicieron los jugadores de parar de jugar por 15 segundos.

“Yo lo que quiero saber es si parar 15 segundos un partido es incumplir las normas laborales porque me preocupa, estamos sometidos a que por la teórica libertad de expresión nos paren los partidos 15 segundos o 20 0 30 minutos.

