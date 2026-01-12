Real Madrid tendrá que pagar esta millonaria liquidación tras destituir a Xabi Alonso

El Real Madrid confirmó de manera oficial la salida de Xabi Alonso como entrenador del primer equipo. A través de un comunicado institucional, el club expresó su agradecimiento por el profesionalismo y la dedicación mostrados por el técnico durante el tiempo que estuvo al frente del plantel principal, poniendo así punto final a una etapa que generó altas expectativas, pero que concluyó antes de lo previsto.

Xabi Alonso, hasta esta semana, se encontraba entre los 15 técnicos mejor pagados del mundo, con un salario que rondaba los 8 y 9 millones de euros netos por temporada.

La despedida del exjugador de la Real Sociedad, teniendo en cuenta variables como primas, bonificaciones no cumplidas y negociaciones mutuas, se traduce en un finiquito de 15 millones de euros, según avanza el medio alemán Kicker.

Cabe recordar que el pasado mes de mayo, Florentino Pérez decidió negociar con el Bayer Leverkusen por el entrenador de Tolosa, pagando una cantidad de entre 12 y 15 millones de euros para asegurarse su fichaje.

Común acuerdo para su desvinculación

El Real Madrid informó de manera explícita que la desvinculación se produjo de común acuerdo. En su comunicado oficial, el club señaló: “El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo”. Esta fórmula permite a ambas partes evitar conflictos legales y eventuales sanciones, además de facilitar una negociación ordenada de los términos económicos.

La liquidación de Xabi Alonso se realizará conforme a lo estipulado en su contrato. Habitualmente, este tipo de acuerdos contempla el pago del salario correspondiente al tiempo restante del vínculo, así como cláusulas de indemnización previamente pactadas.

En términos generales, estos contratos están diseñados para finalizar en la fecha de vencimiento pactada o mediante un acuerdo de mutuo consentimiento. Esta normativa busca garantizar la continuidad de los proyectos deportivos y proteger los derechos del entrenador, evitando despidos unilaterales sin causa justificada.

Xabi Alonso había llegado al banquillo del Real Madrid como una de las apuestas más ambiciosas de Florentino Pérez para liderar un nuevo proyecto deportivo.

