Trump suspenderá pagos federales a ciudades santuario a partir de febrero

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que su administración dejará de realizar pagos federales a las ciudades que mantengan políticas de “santuario” a partir del 1 de febrero.

“La administración dejará de enviar dinero a las ciudades santuario y a los estados que las protegen”, afirmó Trump durante un discurso en el Club Económico de Detroit.

“Ningún país puede permitirse recibir a millones de personas y además pagar por su educación, su atención médica y sus hospitales”, añadió.

Esta medida forma parte de una nueva ofensiva del mandatario para endurecer la aplicación de las leyes migratorias y combatir lo que calificó como fraude en el sistema.

Información en desarrollo…

Sigue leyendo:

• Gobierno de Trump anuncia el fin del TPS para los somalíes

• Trump debe dar “luz verde” a reforma migratoria para avanzar en el Congreso, reconoció María Elvira Salazar

• ¿Cómo ICE convirtió Minnesota en un estado clave para Trump contra inmigrantes? (podcast)