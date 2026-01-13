window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Trump suspenderá pagos federales a ciudades santuario a partir de febrero

Esta medida forma parte de una nueva ofensiva del mandatario para endurecer la aplicación de las leyes migratorias

Trump suspenderá pagos federales a estados y ciudades santuario a partir de febrero

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Crédito: Evan Vucci | AP

Avatar de Luis De Jesús

Por  Luis De Jesús

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que su administración dejará de realizar pagos federales a las ciudades que mantengan políticas de “santuario” a partir del 1 de febrero.

“La administración dejará de enviar dinero a las ciudades santuario y a los estados que las protegen”, afirmó Trump durante un discurso en el Club Económico de Detroit.

“Ningún país puede permitirse recibir a millones de personas y además pagar por su educación, su atención médica y sus hospitales”, añadió.

Esta medida forma parte de una nueva ofensiva del mandatario para endurecer la aplicación de las leyes migratorias y combatir lo que calificó como fraude en el sistema.

Información en desarrollo…

Sigue leyendo:
• Gobierno de Trump anuncia el fin del TPS para los somalíes
• Trump debe dar “luz verde” a reforma migratoria para avanzar en el Congreso, reconoció María Elvira Salazar
• ¿Cómo ICE convirtió Minnesota en un estado clave para Trump contra inmigrantes? (podcast)

En esta nota

Donald Trump Ciudades Santuario
Trending
Contenido Patrocinado
Trending