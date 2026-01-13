Trump suspenderá pagos federales a ciudades santuario a partir de febrero
Esta medida forma parte de una nueva ofensiva del mandatario para endurecer la aplicación de las leyes migratorias
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que su administración dejará de realizar pagos federales a las ciudades que mantengan políticas de “santuario” a partir del 1 de febrero.
“La administración dejará de enviar dinero a las ciudades santuario y a los estados que las protegen”, afirmó Trump durante un discurso en el Club Económico de Detroit.
“Ningún país puede permitirse recibir a millones de personas y además pagar por su educación, su atención médica y sus hospitales”, añadió.
Esta medida forma parte de una nueva ofensiva del mandatario para endurecer la aplicación de las leyes migratorias y combatir lo que calificó como fraude en el sistema.
Información en desarrollo…
