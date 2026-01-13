¿Cómo ICE convirtió Minnesota en un estado clave para Trump contra inmigrantes? (podcast)

Fraudes en guarderías para niños en el estado de Minnesota han sido investigados por años, pero a pesar de denuncias hubo pocas acciones del gobierno estatal, situación utilizada como excusa para establecer una de las operaciones migratoria más extensas contra inmigrantes en Estados Unidos.

La agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en colaboración con la Patrulla Fronteriza, implementaron una operación inicial con al menos 2,000 agentes, pero tras el asesinato de Renee Nicole Good, por parte de un agente migratorio, la cifra aumentará a 3,000 oficiales federales.

Escucha el podcast en Spotify o dale clic al siguiente enlace.

El fraude que el gobierno de la administración del presidente Donald Trump ha tomado como elemento central para la operación migratoria, también incluye críticas a la comunidad somalí en el estado.

A inicios de diciembre, el presidente Trump calificó a la comunidad somalí de “basura” y, desde entonces, decenas de agentes de ICE llegaron a las llamadas Ciudades Gemelas, bajo la “Operación Metro Surge”.

Minnesota alberga a más de 80,000 somalíes étnicos, la comunidad más grande fuera de África, reporta el periodista Andrew Hazzard, de Sahan Journal.

“La gran mayoría de los somalíes, tanto aquí como en todo Estados Unidos, son ciudadanos estadounidenses, y la mayoría de los que lo son no tienen residencia permanente legal”, indica su reporte de diciembre.

Aunque la investigación sobre fraudes sobre ayudas federales lleva varios años, lo que incluso llevó a la detención de decenas de personas en 2022, durante el gobierno de Joe Biden, la administración Trump ha tomado el tema como excusa para implementar la operación migratoria.

Adicional a ello, la administración Trump congeló más de $10,000 millones de dólares destinados a programas de ayuda para niños, incluido el estado de Minnesota, además de California, Nueva York, Georgia e Illinois, todos gobernados por demócratas.

El periodista Andrew Hazzard habló en el podcast ‘El Diario Sin Límites’ sobre cómo aumentó la atención del gobierno federal en Minnesota y, particularmente, en la comunidad somalí, aunque las redadas migratorias afectan también a latinos.

>> ¿En qué consisten los fraudes de los que acusa el gobierno de Trump en Minnesota?

>> ¿Qué ha hecho el gobernador Tim Walz sobre los fraudes?

>> ¿Por qué la comunidad somalí es el foco de operación migratoria?

