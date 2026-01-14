Administración Trump suspenderá emisión de visas para 75 países a partir del 21 de enero

NUEVA YORK – A partir de la próxima semana, la Administración Trump suspenderá el procesamiento de visas de migrantes para nacionales de 75 países, según indicó una fuente del Departamento de Estado citado en un informe de Fox News.

Aunque el portavoz del Departamento no detalló el plan del Gobierno, el informe hace referencia a un memo de esa agencia.

De acuerdo con la información disponible al momento, la pausa empezará el 21 de enero.

Entre los países impactados se encuentra Irán, Somalia, Rusia, Afganistán, Brasil, Iraq, Egipto, Nigeria, Tailandia y Yemen.

En reporte de Fox News indica que la suspensión continuará indefinidamente hasta que el departamento realice una reevaluación del procesamiento de visas.

“La inmigración procedente de estos 75 países se suspenderá temporalmente mientras el Departamento de Estado reevalúa los procedimientos de tramitación de la inmigración para evitar la entrada de ciudadanos extranjeros que pudieran hacer uso de la asistencia social y los beneficios públicos”, informó Tommy Pigott, vocero del Departamento de Estado.

En noviembre pasado, trascendió información de una orden emitida por el Departamento de Estado para limitar el acceso a visas a solicitantes que padezcan ciertas condiciones médicas, incluyendo diabetes, obesidad y enfermedades cardiovasculares. L directriz referida a consulados del gobierno EE.UU. en todo el mundo implicaría que el estado de salud de los inmigrantes sería clave al momento de determinar si conceden la visa o no.

Parte del argumento se basa en que podrían ser una carga pública para el Gobierno ante la probabilidad de que dependan de programas de asistencia social.

“Ciertas afecciones médicas —entre ellas, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cáncer, diabetes, enfermedades metabólicas, neurológicas y trastornos mentales— pueden requerir atención médica por valor de cientos de miles de dólares”, especifica el cable del Departamento que citaron medios como KFF Health News.

La normativa además instruye a los oficiales a indagar sobre si los solicitantes cuentan con los recursos para costear el tratamiento médico sin ayuda del gobierno federal.

Sigue leyendo:

Trump busca negar visas por enfermedades médicas que van desde cáncer hasta cardiovasculares y obesidad

