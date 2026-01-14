Las ciudades más infestadas de insectos y ratas en EE.UU.

Un reciente análisis sobre infestaciones de plagas en las principales áreas metropolitanas de Estados Unidos ha revelado datos alarmantes sobre la prevalencia de ratas y cucarachas en los centros urbanos más importantes del país.

El estudio, realizado por la empresa canadiense Pestend Pest Control, con sede en Toronto, utilizó datos del Censo de Estados Unidos de 2021 para identificar las ciudades donde estos problemas son más frecuentes.

Atlanta: la capital de las plagas en EE.UU.

La ciudad de Atlanta se posiciona en el primer lugar del ranking con una tasa combinada de avistamientos de 165.9 por cada 100,000 residentes. Durante 2021, la capital de Georgia registró 115.3 avistamientos de ratas y una cifra especialmente preocupante de 712.3 avistamientos de cucarachas. Este liderazgo poco deseable se atribuye principalmente al clima cálido y húmedo de la región, que crea condiciones ideales para que estos organismos prosperen durante todo el año.

En segundo lugar se encuentra Miami, con una tasa combinada de 141 avistamientos por cada 100,000 habitantes. La ciudad de Florida enfrentó 80.6 avistamientos de ratas y 543.1 de cucarachas en un solo año, reflejando desafíos similares a los de Atlanta en cuanto a condiciones climáticas favorables para las plagas.

Washington D.C., la capital de la nación, ocupa el tercer puesto con una tasa de 83.7 avistamientos por cada 100,000 residentes. La ciudad reportó 348.6 avistamientos de ratas y 228.5 de cucarachas durante el período analizado, demostrando que incluso las áreas con infraestructura gubernamental avanzada no están exentas de estos problemas.

Atlanta reúne una serie de condiciones para que en esta ciudad proliferen mayor cantidad de plagas. (Foto: Shutterstock)

La costa este domina el ranking

Boston se asegura el cuarto lugar con 72.8 avistamientos combinados por cada 100,000 residentes. La ciudad histórica de Massachusetts enfrentó 417.8 avistamientos de ratas y 74.4 de cucarachas, mostrando un predominio notable de problemas con roedores sobre insectos.

Riverside, California, se ubica en quinta posición con una tasa de 71.1 avistamientos por cada 100,000 habitantes. Esta ciudad californiana experimentó 89.9 avistamientos de ratas y 134.0 de cucarachas en el transcurso de un año.

Houston, Dallas y el resto del top 10

Houston aparece en sexto lugar con una tasa combinada de 50.4 avistamientos por cada 100,000 residentes. La ciudad texana reportó 202.9 avistamientos de ratas pero una cifra alarmante de 957.5 avistamientos de cucarachas durante 2021, superando incluso a Atlanta en este aspecto específico.

Dallas ocupa el séptimo puesto con 45.6 avistamientos combinados por cada 100,000 habitantes, seguida por Philadelphia en octavo lugar con 43.6 avistamientos por cada 100,000 residentes durante 2021.

San Francisco se ubica en la novena posición con una tasa de 27.7 avistamientos por cada 100,000 habitantes en 2021, mostrando que las ciudades de la costa oeste generalmente presentan menor incidencia de plagas.

La paradoja de Nueva York

Cerrando el top 10 encontramos a Nueva York con una tasa de apenas 27.2 avistamientos por cada 100,000 residentes. Sin embargo, esta cifra esconde una realidad impactante: la Gran Manzana registró las cifras absolutas más altas con 1,164.9 avistamientos de ratas y 1,225.7 de cucarachas, superando a todas las demás ciudades en ambas categorías.

La posición relativamente baja de Nueva York en el ranking se explica por su enorme población y cantidad de viviendas, que diluyen las tasas per cápita. La extensa red de metro de la ciudad contribuye significativamente a este problema persistente de plagas que requiere vigilancia continua y cooperación pública.

El estudio documentó un total impresionante de 9,869 ratas y cucarachas avistadas en hogares estadounidenses a lo largo de las 15 áreas metropolitanas más grandes del país durante el período analizado.

Recomendaciones de expertos

Luqman Butter, director de Pestend Pest Control, enfatizó la importancia crucial de implementar estrategias proactivas y consistentes de manejo de plagas para mantener entornos seguros y habitables en los principales centros urbanos de EE.UU.

El experto destacó que las áreas metropolitanas del norte han experimentado una disminución en los avistamientos de cucarachas comparado con sus contrapartes sureñas, aunque aclaró que la geografía por sí sola no determina el riesgo. La prevención integral de plagas, incluyendo inspecciones regulares, manejo adecuado de residuos y educación comunitaria, sigue siendo la estrategia más efectiva para garantizar que los hogares y vecindarios permanezcan libres de estas molestas y potencialmente peligrosas criaturas.

Este estudio destaca el desafío creciente que enfrentan los centros urbanos estadounidenses en la batalla contra las infestaciones de plagas, un problema que afecta tanto la salud pública como la calidad de vida de millones de residentes.

