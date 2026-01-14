Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del miércoles 14 de enero de 2026

Conoce a los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy miércoles 14 de enero. El total del pozo de los premios en efectivo es de $2,600,000 millones de dólares.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) brinda a sus jugadores distintas opciones para participar. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del miércoles 14 de enero

Los números ganadores son: 05 07 10 12 18 19 20 25 31 32 37 38 39 40 45 47 52 57 74 77

Números ganadores de Numbers del miércoles 14 de enero

Combinación mediodía: 05 01 09

Combinación noche: 04 00 02

Números ganadores de Win 4 del miércoles 14 de enero

Combinación mediodía: 06 02 05 00

Combinación noche: 09 07 01 09

Números ganadores de Take 5 del miércoles 14 de enero

Combinación mediodía: 09 18 19 20 35

Combinación noche: 01 21 22 38 39

Números ganadores de Cash4Life del miércoles 14 de enero

Los números ganadores son: 25 28 31 38 47

Recomendaciones para aumentar tus posibilidades de ganar la lotería

La lotería es un juego de azar, aunque existen algunos trucos que ayudan a mejorar las posibilidades de acierto en los juegos de la Lotería de Nueva York.

Primeramente, es importante hacer un análisis de las estadísticas de los números ganadores en sorteos anteriores. De entrada, ciertos números pueden tener más probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ser útil al seleccionar los números de la lotería.

Luego, jugar de forma regular y hacerlo en varios juegos. Al variar las opciones de juego, los jugadores aumentan sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Finalmente, es esencial establecer un presupuesto que seguir fielmente. No se ha de gastar más dinero del permitido en la lotería, ya que esto podría llevar a problemas económicos.

Cómo reclamar tus premios de la lotería de Nueva York

Reclamar las ganancias dela lotería de Nueva York es un proceso rápido y sencillo, pero hay que seguir ciertos pasos para garantizar que se reciba el pago completo y sin problemas.

Los premios de un máximo de $600 se pueden cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Si son mayores, previamente se necesita rellenar un formulario de reclamo y acompañarlo del boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Se recuerda que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que se debe estar preparado para pagar una parte de las ganancias en impuestos.

Los mayores premios que ha otorgado la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha convertido a muchos participantes en ganadores, muchos de ellos multimillonarios.

Desde abril de 2023, hay un nuevo mega millonario en Queens, Nueva York: la persona que acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island ganó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, en concreto, la increíble cifra de $319 millones de dólares en Mega Millions. Siete años antes, un empleado de construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros ganadores notables incluyen a un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Puedo participar en la Lotería de Nueva York si no soy residente de Nueva York?

Sí, podrás participar en la Lotería de Nueva York sin importar la residencia, siempre que superes los 18 años de edad.

