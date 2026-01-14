Matt Damon revela que su esposa Luciana Barroso estuvo “enamorada” de Ben Affleck

Matt Damon reveló que su esposa Luciana Barroso no lo consideraba “el más guapo” de la película ‘Good Will Hunting’ antes de conocerlo. De hecho, la argentina admitía sentirse “enamorada” de Ben Affleck, el mejor amigo del actor.

“Conocí a su mejor amiga del colegio y me contó que las dos habían ido juntas a ver ‘Good Will Hunting’”, relató Damon, de 55 años, este lunes durante su participación en The Howard Stern Show, al referirse al filme estrenado en 1997. En la entrevista también se encontraba presente Ben Affleck.

“Su mejor amiga pensaba que yo era el guapo”, aclaró Damon. “Y ella pensaba que Ben era el más lindo”, agregó. Ante esa confesión, el actor bromeó con su esposa: “Te equivocaste de hombre”, contó entre risas.

Cuando Howard Stern mencionó que Barroso había trabajado con ambos en l cinta ‘The Rip’, Affleck reaccionó a la anécdota sobre el antiguo interés de la esposa de su amigo.

“Es una gran productora y una muy buena amiga”, señaló el intérprete. “Y sí, lo sé… pero yo nunca sentí eso por ella”, añadió entre risas. “Creo que algo que hice en la vida real la debe haber defraudado. Ya saben, en persona uno es diferente”, continuó en tono humorístico.

Damon coincidió con su amigo y sumó: “Finalmente, ella lo conoció y todo eso que sentía desapareció”.

Matt Damon y Luciana Barroso se conocieron en 2003 en Miami, en el bar de playa donde ella trabajaba como camarera. Tras una extensa jornada de rodaje, el actor se acercó a la barra para tomar algo, sin imaginar que ese encuentro marcaría su vida.

“Estábamos filmando con Eva Mendes en una playa de Miami cuando un grupo de fans me rodeó, me acosó como un enjambre de avispas y escapé. Me escondí detrás de la barra de un bar y apareció ella, que me miró y me preguntó: ‘¿Qué haces aquí?’”, recordó Damon. “Dicen que algo increíble te pasa cuando conoces a la mujer de tu vida y así fue. Juro por Dios que me sucedió algo indescriptible. Cuando la vi, fue como si me golpeara un rayo”, confesó anteriormente en otra entrevista.

La pareja se comprometió en septiembre de 2005 y contrajo matrimonio el 9 de diciembre de ese mismo año. Son padres de cuatro hijas: Alexia, de 26 años, fruto de una relación anterior de Barroso y adoptada legalmente por Damon, además de Isabella, de 19; Gia, de 17, y Stella, de 15.

