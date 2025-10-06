Jennifer Lopez reacciona cuando le preguntan por Ben Affleck en una entrevista

La cantante y actriz Jennifer Lopez respondió a un entrevistador sobre su divorcio con el actor Ben Affleck, con quien tuvo un matrimonio de tan solo dos años.

Lopez fue entrevistada por Craig Melvin en el programa Today para promocionar su nueva película película musical Kiss of the Spider Woman, en donde comparte créditos con su exesposo Ben Affleck quien fue el productor ejecutivo de la cinta.

En medio de la conversación, el entrevistador mencionó el divorcio de JLo con Ben Affleck, lo cual ocurrió durante el rodaje de la película. “En medio del rodaje de este elaborado y hermoso musical, también se formalizó tu divorcio con Ben”, empezó a decir Melvin.

Jennifer Lopez interrumpió rápidamente y con una risa burlona respondió: “¡Ahí lo tienes! ¡Mira a este tipo!”.

En ese momento, Melvin aclaró que su mención a Ben Affleck es porque es productor de la película. “Pero luego leí que tu ex es productor ejecutivo de la película”, acalró el entrevistador.

Tras el incómodo momento, en el que se dejó ver que JLo no quería responder preguntas sobre su polémico divorcio con Ben Affleck, la actriz y protagonista de Kiss of the Spider Woman le dio crédito a su exesposo por haber hecho posible llevar a cabo el filme, algo que era un sueño de Lopez.

“Si no fuera por Ben, la película no se habría hecho. Y siempre le daré ese crédito”, dijo Jennifer Lopez sobre la importancia de Ben Affleck en la cinta. Con respecto a su divorcio, la actriz se limitó a decir: “Y sí, las cosas pasan, tienes que seguir adelante”.

La artista continuó explicando cómo trabajar en la película la ayudó a superar un momento difícil de su vida (su divorcio) y cómo eso se relaciona con la trama de la cinta.

“Es curioso, la película trata sobre el escapismo. Trata sobre cómo las películas y el arte nos salvan en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Hacer este proyecto fue un sueño hecho realidad para mí que realmente me ayudó a sobrevivir un momento que también fue difícil en mi vida personal”, dijo.

La historia de amor entre Jennifer Lopez y Ben Affleck comenzó a principios de la década de los 2000. Ambos se conocieron en 2002 y comenzaron una relación que terminó con el fin de su compromiso en 2004. JLo y Affleck hicieron vidas separadas en las que la cantante tuvo varias relaciones, siendo la más duradera su matrimonio con Marc Anthony, mientras que Ben Affleck se casó en 2005 con Jennifer Garner con quien tuvo tres hijos y un matrimonio que duró 10 años.

Lopez y Affleck se reencontraron en 2021 y se casaron en una ceremonia íntima en Las Vegas en julio de 2022. Sin embargo, el matrimonio duró solo dos años y se formalizó el divorcio en febrero de 2025 en donde ambos citaron diferencias irreconciliables.

