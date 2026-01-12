Matt Damon habla sobre su apoyo a Ben Affleck en medio de sus divorcios

Los actores Matt Damon y Ben Affleck tienen una estrecha amistad desde hace décadas. Ambos han estado en momentos trascendentales en la vida del otro e incluso en momentos difíciles. Damon y Affleck asistieron al programa de Howard Stern en Sirius XM del lunes 12 de enero, para promocionar su nueva película juntos ‘The Rip’ en Netflix que se estrenará el 16 de enero.

Howard Stern le preguntó a Damon sobre su apoyo a Ben Affleck en momentos difíciles como sus dos divorcios y sus problemas con el alcohol, algo que él mismo ha reconocido en el pasado. “¿Podrías acercarte a Ben y decirle: ‘Estoy aquí para ayudarte’?”, preguntó Stern a Damon.

“Sí, nuestra relación no se ve afectada por lo que diga la gente. Estuve presente en todo momento”, dijo Damon, de 55 años.

Affleck se mostró agradecido con su mejor amigo y aseguró que de eso se trata la amistad. “Eso significa mucho para mí. Eso es, en cierto modo, lo que significa un verdadero amigo”, dijo Ben Affleck a Matt Damon.

Damon reflexionó sobre el impacto que la fama tiene en sus vidas.”Tu evolución se ve un poco frenada en el momento en que te haces famoso porque el mundo te trata de forma diferente. Creo que tuvimos suerte de tener 25 y 27 años, así que llevamos varios años en los que entramos en una habitación y no llamamos la atención”, dijo.

Durante la última década, Ben Affleck vivió varios momentos difíciles en su vida personal. El actor estuvo casado desde 2005 con la actriz Jennifer Garner y tuvieron tres hijos juntos. En 2015 anunciaron su separación lo que generó una gran repercusión en los medios.

En 2017 anunció que terminó su proceso de rehabilitación luego de padecer alcoholismo. En 2022 retomó su antigua relación con la cantante Jennifer Lopez, con quien se casó en una íntima ceremonia en Georgia y se divorciaron oficialmente en 2025 citando diferencias irreconciliables.

El inicio y el fin de la relación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck causó una gran polémica e innumerables titulares en redes sociales. Con la madre de sus hijos, Ben Affleck desarrolló una relación de cercanía tras el divorcio por el bienestar de sus tres hijos.

