Peligros ocultos en la cocina: ¿cuáles son los mejores envases para guardar los alimentos?

La seguridad alimentaria no solo depende de los ingredientes que eliges, sino de dónde los guardas. La liberación de microplásticos, la proliferación de bacterias en las ralladuras y la migración de componentes químicos son las consecuencias directas de no emplear los recipientes adecuados.

El error de reutilizar envases de un solo uso

Guardar comida en envases de helado, jugos o margarina no garantiza la protección de tus alimentos. No basta con comer sano; hay que tomar medidas para evitar la contaminación cruzada y la reproducción de patógenos.

Según explica la ingeniera en alimentos Mariana Zapien, lo primero que debemos descartar son los recipientes o tappers rallados. Cuando un plástico presenta grietas, se convierte en el refugio ideal para biopelículas bacterianas que no se eliminan con un lavado convencional. Además, el desgaste físico o térmico provoca que estos envases liberen microplásticos y aditivos que actúan como disruptores endocrinos en nuestro organismo.

Riesgos químicos silenciosos

Envases de químicos: Los recipientes que contuvieron detergentes o limpiadores nunca son aptos para comida , ya que el plástico absorbe solventes y fragancias que luego transfiere al alimento.

Los recipientes que contuvieron detergentes o limpiadores , ya que el plástico absorbe solventes y fragancias que luego transfiere al alimento. Envases de yogur o “takeaway”: Están diseñados para una vida útil corta. Al calentarse o rayarse, liberan químicos nocivos.

Están diseñados para una vida útil corta. Al calentarse o rayarse, liberan químicos nocivos. Latas abiertas: ¡Regla de oro! Una vez abierta una lata, el oxígeno acelera la migración de metales al contenido, especialmente en alimentos ácidos como el tomate. Si sobra, pásalo de inmediato a un recipiente de vidrio .

¡Regla de oro! Una vez abierta una lata, el oxígeno acelera la al contenido, especialmente en alimentos ácidos como el tomate. Si sobra, pásalo de inmediato a un . Cerámica decorativa: El barniz de algunas piezas puede liberar plomo, un metal pesado altamente tóxico.

¿Cuáles son los mejores recipientes para guardar comida?

La transición hacia materiales más seguros como el vidrio y el acero inoxidable responde a una necesidad de salud real para evitar el Bisfenol A (BPA) y los ftalatos.

1. Vidrio: El material rey

Una experta recomienda emplear envases de vidrios para conservar de manera segura los alimentos. Crédito: Shutterstock

El vidrio es químicamente inerte, lo que significa que no reacciona con la comida ni transfiere sabores. Además:

Impacto en el bolsillo: Al ser transparente, permite ver qué hay en la nevera, evitando que la comida se olvide y se pudra.

Al ser transparente, permite ver qué hay en la nevera, evitando que la comida se olvide y se pudra. Sostenibilidad: Reduce el desperdicio alimentario, un pilar de la nutrición consciente.

2. Plásticos aptos (con precaución)

El bisfenol A, sustancia presente en contenedores de plástico y recubrimientos de envases de alimentos. Crédito: Shutterstock

El plástico no está totalmente descartado, pero debe usarse de forma puntual. Asegúrate de que:

Sean recipientes libres de BPA .

. Tengan cierre hermético para evitar la “quemadura” por frío y la contaminación cruzada de aromas.

3. Acero Inoxidable

Es duradero, ligero y no desprende partículas, siendo ideal para transportar alimentos secos o meriendas.

Aunque la tendencia es reutilizar para ayudar al planeta, la salud no debe sacrificarse. Reutilizar un plástico de un solo uso es, técnicamente, una exposición química voluntaria.

Sigue leyendo: