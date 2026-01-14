Senado hunde resolución que buscaba frenar acciones militares de Trump en Venezuela

El Senado de Estados Unidos frenó este miércoles un intento por limitar la autoridad militar del presidente Donald Trump en relación con posibles acciones futuras en Venezuela, luego de que la mayoría republicana cerrara el paso a una resolución que exigía la aprobación previa del Congreso.

La iniciativa quedó bloqueada tras una votación ajustada de 51 votos a favor y 50 en contra, resultado que permitió retirar el “privilegio” legislativo de la medida y dejarla prácticamente sin efecto, pese a que la semana pasada había avanzado de manera simbólica en la cámara alta.

Durante la sesión, líderes republicanos defendieron su decisión al sostener que la propuesta carecía de sentido, al asegurar que las operaciones de la Administración Trump en Venezuela ya concluyeron. Según argumentaron, no existe actualmente un escenario que justifique restringir los poderes bélicos del presidente.

El cambio de postura de algunos senadores fue clave para el desenlace. Josh Hawley, de Missouri, y Todd Young, de Indiana, habían respaldado inicialmente el avance de la resolución, pero tras críticas públicas y presiones del propio Trump, votaron junto a la mayoría republicana para bloquearla.

Hawley explicó que uno de los factores que influyó en la decisión fue la información compartida por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien habría indicado a los senadores que no existe ninguna posibilidad de un despliegue militar estadounidense en territorio venezolano.

Cierre de la operación

Los republicanos también insistieron en que la operación realizada el 3 de enero, en la que fuerzas estadounidenses capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, marcó el cierre de la actuación directa de Washington en el país suramericano.

La Administración Trump ha sostenido que se trató de una misión policial para ejecutar una orden judicial.

Desde la oposición, los demócratas defendieron la necesidad de mantener controles legislativos sobre el uso de la fuerza. El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, advirtió antes de la votación que el Congreso debía reafirmar su rol constitucional y evitar que el presidente tomara decisiones militares sin debate previo.

“El pueblo estadounidense no quiere que Donald Trump ponga a nuestras tropas en peligro sin siquiera un debate en el Congreso”, afirmó Schumer, al tiempo que alertó sobre los riesgos de una escalada regional si no existían límites claros.

