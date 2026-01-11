Venezuela: reportan muerte de preso político bajo custodia del chavismo en Caracas

La organización no gubernamental venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) reportó en la madrugada del domingo la muerte del preso político Edison José Torres Fernández, de 52 años, quien pertenecía a la policía del estado Portuguesa.

Torres Fernández contaba con una trayectoria de más de dos décadas en el cuerpo policial, desempeñándose específicamente en la brigada hospitalaria de la ciudad de Guanare. Según los registros de la ONG, su detención se produjo el 9 de diciembre tras la difusión de mensajes críticos contra el gobernador Primitivo Cedeño.

De manera extraoficial, se conoció que en consecuencia al funcionario se le señalaba por los delitos de traición a la patria y asociación para delinquir.

¿Qué detalles se sabe sobre la muerte de Torres Fernández?

La organización denunció que hasta el momento no existe información oficial sobre los motivos del fallecimiento ni detalles sobre el estado de salud previo del detenido. Ante esta situación, el CLIPP manifestó que “esta falta de información y de transparencia hace responsable al Estado por su vida e integridad”.

El organismo exigió una investigación independiente y la liberación de todos los detenidos por causas políticas, e hizo énfasis que “la vida de las personas privadas de libertad es responsabilidad absoluta de quienes las mantienen detenidas”.

Irregularidades en el proceso de excarcelaciones

Este fallecimiento ocurre en medio de un proceso de liberaciones anunciado por Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, quien adelantó la salida de prisión de un grupo de ciudadanos venezolanos y extranjeros.

A pesar del anmuncio, diversas organizaciones denuncian que las excarcelaciones avanzan con lentitud. Mientras que el Foro Penal ha confirmado la liberación de 16 personas y mantiene un registro de 804 presos políticos, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) precisó que la cifra de liberados llegó a 22.

El partido Primero Justicia lamentó el suceso y responsabilizó directamente a la gestión interina de Delcy Rodríguez. Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que Venezuela inició el proceso de liberación de presos políticos “a lo grande”.

