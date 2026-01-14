Trump sobre Delcy Rodríguez: “Es fantástica, nos da todo lo que pedimos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este miércoles que sostuvo una conversación telefónica con la “presidenta encargada” de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien calificó como una “persona fantástica” porque “nos da todo lo que pedimos”.

Desde el Despacho Oval, Trump describió la llamada como extensa y productiva. “Es fantástica, trabajamos muy bien con ella, nos da todo lo que pedimos”, afirmó ante la prensa, al detallar que el diálogo se prolongó durante varias horas y abarcó “muchos temas”.

El mandatario republicano sostuvo que la relación con Venezuela atraviesa un buen momento y afirmó que su administración “se está llevando muy bien” con el régimen que encabeza Rodríguez, sin ofrecer detalles específicos sobre los acuerdos discutidos durante la llamada.

Las declaraciones de Trump se produjeron un día antes de que reciba en la Casa Blanca a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien, hasta ahora, ha quedado al margen del proceso de transición política respaldado por Washington tras la captura de Nicolás Maduro.

Rodríguez asumió la presidencia encargada luego de que fuerzas especiales estadounidenses detuvieran el pasado 3 de enero en Caracas a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

Hasta ese momento, Rodríguez se desempeñaba como vicepresidenta del régimen chavista.

Trump ha reiterado que Estados Unidos ejerce una tutela sobre el actual gobierno venezolano y ha anunciado acuerdos que permitirán a su país recibir millones de barriles de petróleo venezolano, en un giro significativo respecto a la política de sanciones aplicada durante años.

Horas después de conocerse la llamada con Trump, Rodríguez informó sobre avances en materia interna. Según dijo, en los últimos días han sido liberados 406 presos políticos, cifra que organizaciones de derechos humanos denuncian como falsa, y aseguró que el proceso de excarcelaciones “se mantiene abierto”.

La oposición y ONG de derechos humanos cifran en 100 los presos políticos liberados en las últimas horas.

Con información de EFE.

