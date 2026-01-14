window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Tortitas de ejote con queso: receta tradicional para nutrir a toda la familia

Tortitas de judías verdes con queso y huevo: proteína completa y fibra en un plato económico. Una opción saludable para el desayuno bajo la tendencia low cost

La riqueza de la cocina mexicana, cada mordisco de estas tortitas de judías verdes es un viaje de sabores, tradición y nutrición.

La riqueza de la cocina mexicana, cada mordisco de estas tortitas de judías verdes es un viaje de sabores, tradición y nutrición. Crédito: Shutterstock

Por  Miyeilis Flores

Las tortitas de judías verdes, queso y huevo son una opción económica y sumamente nutritiva. Esta combinación logra una proteína completa que, con pocos ingredientes, rinde para un desayuno abundante a bajo costo. Basada en la receta original de Jauja Cocina Mexicana, esta propuesta es ideal para quienes buscan recetas saludables y baratas.

Beneficios nutricionales basados en ciencia

  • Judías verdes (ejotes): Ricas en fibra, vitamina K y silicio, elementos esenciales para la salud ósea.
  • Huevo y queso: Aportan proteínas de alto valor biológico, necesarias para la reparación de tejidos.
  • Caldillo de tomate: Fuente de licopeno, un potente antioxidante.
  • Chile jalapeño: Contiene capsaicina, que estimula el metabolismo y mejora la circulación.

Ingredientes

Para las tortitas

  • 500 g de ejotes (limpios, sin puntas y picados).
  • 3 a 4 huevos (dependiendo del tamaño).
  • 200 g de queso fresco o panela (en cubitos).
  • 4 cucharadas de harina de trigo (ayuda a la cohesión).
  • Sal y pimienta al gusto.
  • Cebolla y ajo (para el hervor de los vegetales).
  • Aceite vegetal para freír.

Para el caldillo de tomate

  • 500 g de jitomate maduro.
  • 1/2 cebolla rebanada.
  • 2 dientes de ajo.
  • 1 a 2 chiles jalapeños en rajitas.
  • 2 hojas de laurel y una pizca de orégano.
  • Caldo de pollo o agua.

Preparación paso a paso

  1. Cocción de los vegetales: Corta las judías verdes (vainitas o ejotes) y cocínalas en agua hirviendo con cebolla, ajo y sal. Déjalas a fuego medio entre 8 y 10 minutos hasta que estén tiernas pero firmes (al dente). Escúrrelas y deja que se enfríen por completo para evitar que el calor residual cocine el huevo antes de tiempo.
  2. Preparación de la mezcla: Un truco de cocina profesional para que no suelten líquido es mezclar las judías primero con la mitad de la harina. Luego, agrega el queso en cubos y el resto de la harina, asegurando que todo quede bien impregnado.
  3. Capeado: Aparte, bate los huevos sazonados con sal y pimienta hasta que estén espumosos. Viértelos sobre los vegetales e integra con movimientos suaves para obtener una masa homogénea.
  4. Fritura saludable: En una sartén con aceite caliente, deposita porciones de la mezcla con una cuchara. Mantén el fuego medio-bajo para que el huevo se cocine uniformemente y el queso se suavice sin quemarse. Dora por ambos lados y reserva en papel absorbente para eliminar el exceso de grasa.
  5. Elaboración del caldillo: Licúa los tomates crudos con los ajos y un poco de caldo. En una olla, sofríe la cebolla hasta que esté acitronada (transparente), añade las tiras de chile, el laurel y el orégano. Vierte la mezcla de tomate y cocina a fuego medio durante 20 minutos. Este tiempo es vital para que el sabor del ajo se transforme en un gusto dulce y profundo.

Al momento de servir, sumerge únicamente las piezas que se van a consumir para que la humedad del caldillo no rompa la textura de las tortitas. Acompaña este plato con tortillas de maíz recién hechas y frijoles refritos para un cierre perfecto.

