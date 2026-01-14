Tortitas de ejote con queso: receta tradicional para nutrir a toda la familia
Tortitas de judías verdes con queso y huevo: proteína completa y fibra en un plato económico. Una opción saludable para el desayuno bajo la tendencia low cost
Las tortitas de judías verdes, queso y huevo son una opción económica y sumamente nutritiva. Esta combinación logra una proteína completa que, con pocos ingredientes, rinde para un desayuno abundante a bajo costo. Basada en la receta original de Jauja Cocina Mexicana, esta propuesta es ideal para quienes buscan recetas saludables y baratas.
Beneficios nutricionales basados en ciencia
- Judías verdes (ejotes): Ricas en fibra, vitamina K y silicio, elementos esenciales para la salud ósea.
- Huevo y queso: Aportan proteínas de alto valor biológico, necesarias para la reparación de tejidos.
- Caldillo de tomate: Fuente de licopeno, un potente antioxidante.
- Chile jalapeño: Contiene capsaicina, que estimula el metabolismo y mejora la circulación.
Ingredientes
Para las tortitas
- 500 g de ejotes (limpios, sin puntas y picados).
- 3 a 4 huevos (dependiendo del tamaño).
- 200 g de queso fresco o panela (en cubitos).
- 4 cucharadas de harina de trigo (ayuda a la cohesión).
- Sal y pimienta al gusto.
- Cebolla y ajo (para el hervor de los vegetales).
- Aceite vegetal para freír.
Para el caldillo de tomate
- 500 g de jitomate maduro.
- 1/2 cebolla rebanada.
- 2 dientes de ajo.
- 1 a 2 chiles jalapeños en rajitas.
- 2 hojas de laurel y una pizca de orégano.
- Caldo de pollo o agua.
Preparación paso a paso
- Cocción de los vegetales: Corta las judías verdes (vainitas o ejotes) y cocínalas en agua hirviendo con cebolla, ajo y sal. Déjalas a fuego medio entre 8 y 10 minutos hasta que estén tiernas pero firmes (al dente). Escúrrelas y deja que se enfríen por completo para evitar que el calor residual cocine el huevo antes de tiempo.
- Preparación de la mezcla: Un truco de cocina profesional para que no suelten líquido es mezclar las judías primero con la mitad de la harina. Luego, agrega el queso en cubos y el resto de la harina, asegurando que todo quede bien impregnado.
- Capeado: Aparte, bate los huevos sazonados con sal y pimienta hasta que estén espumosos. Viértelos sobre los vegetales e integra con movimientos suaves para obtener una masa homogénea.
- Fritura saludable: En una sartén con aceite caliente, deposita porciones de la mezcla con una cuchara. Mantén el fuego medio-bajo para que el huevo se cocine uniformemente y el queso se suavice sin quemarse. Dora por ambos lados y reserva en papel absorbente para eliminar el exceso de grasa.
- Elaboración del caldillo: Licúa los tomates crudos con los ajos y un poco de caldo. En una olla, sofríe la cebolla hasta que esté acitronada (transparente), añade las tiras de chile, el laurel y el orégano. Vierte la mezcla de tomate y cocina a fuego medio durante 20 minutos. Este tiempo es vital para que el sabor del ajo se transforme en un gusto dulce y profundo.
Al momento de servir, sumerge únicamente las piezas que se van a consumir para que la humedad del caldillo no rompa la textura de las tortitas. Acompaña este plato con tortillas de maíz recién hechas y frijoles refritos para un cierre perfecto.
