Las tortitas de judías verdes, queso y huevo son una opción económica y sumamente nutritiva. Esta combinación logra una proteína completa que, con pocos ingredientes, rinde para un desayuno abundante a bajo costo. Basada en la receta original de Jauja Cocina Mexicana, esta propuesta es ideal para quienes buscan recetas saludables y baratas.

Beneficios nutricionales basados en ciencia

Judías verdes (ejotes): Ricas en fibra, vitamina K y silicio , elementos esenciales para la salud ósea .

Ricas en , elementos esenciales para la . Huevo y queso: Aportan proteínas de alto valor biológico , necesarias para la reparación de tejidos.

Aportan , necesarias para la reparación de tejidos. Caldillo de tomate: Fuente de licopeno , un potente antioxidante.

Fuente de , un potente antioxidante. Chile jalapeño: Contiene capsaicina, que estimula el metabolismo y mejora la circulación.

Ingredientes

Para las tortitas

500 g de ejotes (limpios, sin puntas y picados).

(limpios, sin puntas y picados). 3 a 4 huevos (dependiendo del tamaño).

(dependiendo del tamaño). 200 g de queso fresco o panela (en cubitos).

(en cubitos). 4 cucharadas de harina de trigo (ayuda a la cohesión).

(ayuda a la cohesión). Sal y pimienta al gusto.

al gusto. Cebolla y ajo (para el hervor de los vegetales).

(para el hervor de los vegetales). Aceite vegetal para freír.

Para el caldillo de tomate

500 g de jitomate maduro.

maduro. 1/2 cebolla rebanada.

rebanada. 2 dientes de ajo .

. 1 a 2 chiles jalapeños en rajitas.

en rajitas. 2 hojas de laurel y una pizca de orégano.

y una pizca de orégano. Caldo de pollo o agua.

Preparación paso a paso

Cocción de los vegetales: Corta las judías verdes (vainitas o ejotes) y cocínalas en agua hirviendo con cebolla, ajo y sal. Déjalas a fuego medio entre 8 y 10 minutos hasta que estén tiernas pero firmes (al dente). Escúrrelas y deja que se enfríen por completo para evitar que el calor residual cocine el huevo antes de tiempo. Preparación de la mezcla: Un truco de cocina profesional para que no suelten líquido es mezclar las judías primero con la mitad de la harina. Luego, agrega el queso en cubos y el resto de la harina, asegurando que todo quede bien impregnado. Capeado: Aparte, bate los huevos sazonados con sal y pimienta hasta que estén espumosos. Viértelos sobre los vegetales e integra con movimientos suaves para obtener una masa homogénea. Fritura saludable: En una sartén con aceite caliente, deposita porciones de la mezcla con una cuchara. Mantén el fuego medio-bajo para que el huevo se cocine uniformemente y el queso se suavice sin quemarse. Dora por ambos lados y reserva en papel absorbente para eliminar el exceso de grasa. Elaboración del caldillo: Licúa los tomates crudos con los ajos y un poco de caldo. En una olla, sofríe la cebolla hasta que esté acitronada (transparente), añade las tiras de chile, el laurel y el orégano. Vierte la mezcla de tomate y cocina a fuego medio durante 20 minutos. Este tiempo es vital para que el sabor del ajo se transforme en un gusto dulce y profundo.

Al momento de servir, sumerge únicamente las piezas que se van a consumir para que la humedad del caldillo no rompa la textura de las tortitas. Acompaña este plato con tortillas de maíz recién hechas y frijoles refritos para un cierre perfecto.

