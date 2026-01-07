Ni seco ni pasado: Arroz caldoso perfecto en solo 7 minutos

El arroz caldoso es una preparación sencilla, gustosa y reconfortante para los meses de invierno. Con un nivel de dificultad mínimo, ofrece un resultado verdaderamente exquisito. Esta receta, original del canal de YouTube La cocina de Loli Domínguez, combina ingredientes de alto valor nutricional y culinario.

Gracias a la presencia de alcachofas y zanahorias, este plato aporta una excelente dosis de fibra y antioxidantes. La alcachofa, específicamente, contiene cinarina, una sustancia que favorece la digestión de las grasas, resultando ideal para equilibrar el aporte de las alitas de pollo.

El ingrediente estrella son las alitas, las cuales deben dorarse primero para activar la reacción de Maillard. Este proceso químico crea compuestos de sabor complejos que el arroz absorberá posteriormente. Además, se recomienda el uso de una olla express para ahorrar tiempo y preservar mejor las vitaminas hidrosolubles al reducir la exposición al calor extremo.

Muchas personas temen que el arroz caldoso en olla express quede “pasado” o sin sabor. La clave del éxito reside en la proporción 1:5 (una parte de arroz por cinco de caldo) y el control exacto de los 7 minutos de presión, lo que garantiza un grano entero pero meloso.

Ingredientes

6 alitas de pollo limpias (pueden cortarse a la mitad).

Aceite de oliva virgen extra (AOVE).

2 dientes de ajo, 1/2 cebolla, 1/4 de pimiento rojo (morrón), 1 tomate maduro rallado, 1 zanahoria en rodajas y 4 alcachofas frescas.

250 g de arroz (preferiblemente de grano redondo o variedad bomba).

100 ml de vino blanco fino y caldo de pollo o verduras caliente (5 veces el volumen del arroz).

Sal, pimienta negra molida y unas hebras de azafrán.

Jugo de limón (para evitar la oxidación de las alcachofas).

Modo de preparación

El proceso comienza calentando un buen chorro de aceite de oliva para sellar las alitas de pollo, previamente salpimentadas. Este paso es vital: el fondo de cocción que dejan las alitas será el “alma” del arroz. Una vez doradas, se retiran y se reservan.

En ese mismo aceite, impregnado de la esencia del pollo, se añaden los ajos picaditos y la cebolla, cocinando a fuego suave hasta que esta última se caramelice ligeramente. A continuación, se incorpora el pimiento rojo y las hebras de azafrán para que liberen su aroma y color, seguidas inmediatamente por el tomate rallado. Se cocina el conjunto hasta que el tomate reduzca su humedad.

Con la base lista, se incorporan la zanahoria y las alcachofas limpias. Tras integrar bien los vegetales, se regresan las alitas a la olla con sus jugos y se vierte el vino blanco. Es necesario subir el fuego para que el alcohol se evapore, dejando solo su fragancia.

Una vez evaporado el alcohol, se incorpora el arroz y se “nacara” (rehogar) durante un par de minutos; esto sella el almidón y ayuda a que el grano soporte mejor la presión. Finalmente, se agrega el caldo hirviendo respetando la medida técnica. Se cierra la olla y, en cuanto la válvula indique la presión máxima, se baja el fuego al mínimo. El tiempo de cocción es de 7 minutos exactos. Tras apagar el fuego, se deja reposar 2 minutos antes de despresurizar y servir.

