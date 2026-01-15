Autoridades sanitarias investigan 2 casos de legionelosis registrado en un complejo de edificios en Manhattan

Los residentes de un edificio de apartamentos en Manhattan están exigiendo respuestas claras y acciones concretas luego de conocer que 2 inquilinos fueron diagnosticados con la enfermedad del legionario en el último año, una situación que ha generado temor, enojo y desconfianza entre quienes viven en el complejo.

De acuerdo a Spectrum News, los casos se identificaron en el 3333 de Broadway, donde decenas de residentes se reunieron recientemente frente al edificio antes de una reunión con funcionarios del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York (DOHMH, por sus siglas en inglés). El objetivo fue exigir explicaciones, mayor transparencia y responsabilidades tanto a las autoridades como a la administración del inmueble.

La preocupación se ha visto amplificada por el brote de la enfermedad del legionario ocurrido el verano pasado en Harlem, que provocó la muerte de al menos 7 personas y dejó más de 100 enfermos, convirtiéndose en uno de los episodios más graves registrados en la ciudad en años recientes.

“Hay mucho miedo en este momento, y con razón, entre los miembros de nuestra comunidad”, dijo el concejal Shaun Abreu, quien representa el área. El funcionario subrayó que los residentes necesitan información clara para poder sentirse seguros en sus propios hogares.

Falta de información clara

Varios inquilinos señalaron que la orientación proporcionada durante una reunión previa con la administración del edificio fue poco clara, lo que aumentó la frustración y las dudas sobre los posibles riesgos para la salud.

“No estamos aquí para culpar a nadie. Estamos aquí para exigir responsabilidad”, afirmó Heaven Berhane, residente del edificio, quien se convirtió en una de las principales voceras del grupo.

Berhane y otros vecinos están solicitando que se realicen pruebas más amplias en todo el complejo, y no únicamente en áreas específicas.

“Estamos pidiendo que se analicen todas las torres”, recalcó, al advertir que el edificio alberga a cientos de personas, incluyendo adultos mayores y residentes con condiciones médicas que podrían aumentar el riesgo de complicaciones graves.

Posición del Departamento de Salud

Las autoridades de salud de la ciudad indicaron que, por ahora, los 2 casos no están relacionados con el brote registrado en Harlem y enfatizaron que la situación no se considera un brote comunitario.

De acuerdo con la ciudad, no existe riesgo para el vecindario circundante, y la investigación se mantiene focalizada en el edificio donde se reportaron los diagnósticos.

“No hay una torre de enfriamiento en este edificio. Estamos examinando específicamente el suministro de agua caliente”, explicó Ricky Wong, comisionado adjunto del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York.

Las torres de enfriamiento han sido señaladas históricamente como una de las principales fuentes de propagación de la bacteria Legionella, especialmente durante los meses más cálidos.

Los funcionarios señalaron que aún no está claro cómo se expusieron los 2 inquilinos que contrajeron la enfermedad. Actualmente, la ciudad está evaluando las torres A y B del edificio, ya que ambas comparten el mismo suministro de agua.

El muestreo del agua continúa, y los resultados serán determinantes para establecer si existe contaminación dentro del sistema del inmueble o si la exposición ocurrió en otro lugar.

“Cuando la ciencia y la evidencia nos señalan una coincidencia como una dirección compartida, nos enfocamos en ese edificio en particular”, afirmó Wong.

A pesar de las declaraciones oficiales, muchos residentes aseguran que el miedo persiste, especialmente por la falta de información detallada sobre los avances de la investigación y los plazos para conocer los resultados finales.

Respuesta de la administración

La empresa administradora del edificio informó que está cooperando plenamente con la investigación del Departamento de Salud, permitiendo el acceso a las instalaciones y colaborando con las pruebas necesarias.

Sin embargo, los residentes aseguran que continuarán presionando hasta recibir garantías claras de seguridad, mayor comunicación y pruebas integrales que incluyan todo el complejo residencial.

Mientras la investigación sigue en curso, el caso vuelve a poner sobre la mesa las preocupaciones sobre la seguridad del agua en edificios residenciales de Nueva York y la necesidad de protocolos más claros para proteger la salud pública en comunidades densamente pobladas.

