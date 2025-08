Enfermedad del legionario en NYC: confirman tercera muerte y más de 60 contagios

Las autoridades sanitarias de la ciudad de Nueva York han confirmado una tercera muerte asociada al brote de enfermedad del legionario que afecta principalmente a Central Harlem, elevando a 67 el número de personas infectadas desde que se detectaron los primeros casos a finales de julio de 2025.

El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York (DOHMH, por sus siglas en inglés) informó que la infección está directamente relacionada con torres de enfriamiento contaminadas ubicadas en edificios de la zona. Estas torres, usadas para sistemas de aire acondicionado en grandes edificaciones, dieron positivo por la bacteria Legionella, causante de esta forma grave de neumonía.

Recordemos que la llamada enfermedad del legionario es una infección pulmonar severa provocada por la bacteria Legionella pneumophila. Esta bacteria se encuentra en ambientes acuáticos y crece en agua tibia y estancada, especialmente en infraestructuras como torres de enfriamiento, jacuzzis, fuentes decorativas, y sistemas de plomería mal mantenidos.

La infección ocurre al inhalar gotas microscópicas de agua contaminada, no al beber agua ni por contacto entre personas. La enfermedad no es contagiosa, pero puede volverse letal si no se trata a tiempo, sobre todo en personas mayores de 50 años, fumadores o con enfermedades pulmonares crónicas.

Área afectada y vigilancia activa

El brote está concentrado en 5 códigos postales de Harlem: 10027, 10030, 10035, 10037 y 10039. El DOHMH ha desplegado brigadas de inspección para realizar pruebas a todas las torres de enfriamiento de estos sectores. Varias ya han sido desinfectadas tras arrojar resultados positivos para Legionella.

“Estamos trabajando activamente para contener este brote. Se están aplicando medidas correctivas en las torres afectadas”, declaró un portavoz del Departamento de Salud.

Es en verano cuando esta enfermedad se hace presente, ya que las condiciones climáticas hacen que la bacteria aparezca y prolifere con mayor facilidad. (Foto: Janice Haney Carr/Centers for Disease Control and Prevention/AP) .

A pesar de la alerta, las autoridades recalcaron que no hay riesgo al consumir agua del grifo, bañarse, cocinar o usar sistemas de aire acondicionado domésticos. Estos últimos no producen vapor ni aerosoles de agua, por lo tanto, no representan un peligro.

La enfermedad del legionario tiende a aumentar en los meses cálidos del año, especialmente durante el verano y principios del otoño. Las temperaturas elevadas favorecen el crecimiento de Legionella, especialmente en estructuras donde el agua se mantiene tibia y estancada.

Nueva York ya ha enfrentado brotes similares en el pasado. El más grave ocurrió en 2015, cuando se registraron 138 casos y 16 muertes vinculados a una torre de enfriamiento en el sur del Bronx. Desde entonces, la ciudad implementó regulaciones más estrictas para el mantenimiento de estas instalaciones.

Qué se está haciendo para frenar el brote

El Departamento de Salud de Nueva York ha tomado varias medidas para controlar el brote actual:

* Monitoreo y pruebas en todas las torres de enfriamiento de los códigos postales afectados.

* Desinfección inmediata de las torres contaminadas.

* Comunicación directa con médicos y hospitales para la detección temprana de nuevos casos.

* Campañas informativas para educar a la comunidad sobre síntomas y prevención.

“Instamos a los neoyorkinos, especialmente a los que viven en Harlem, a que estén atentos a los síntomas y consulten con un médico si los presentan”, añadió el Departamento de Salud en un comunicado oficial.

Es importante destacar que la mayoría de las personas expuestas a la bacteria no desarrollan la enfermedad. El sistema inmunológico, la edad, los hábitos como fumar y las condiciones de salud preexistentes son factores clave en la aparición de síntomas.

La Legionella no afecta a los niños pequeños con la misma frecuencia, y los adultos jóvenes sin condiciones médicas subyacentes suelen recuperarse bien con tratamiento médico oportuno.

La ciudad de Nueva York mantiene su compromiso con la salud pública y asegura que continuará monitoreando de cerca la situación en Harlem hasta que el brote sea completamente contenido.

