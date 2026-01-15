Demandan al gobierno de Trump por redadas y discriminación durante detenciones en Minnesota

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones demandaron al gobierno de Donald Trump para evitar que agentes migratorios realicen lo que consideran como “detenciones sin motivo, arrestos sin orden judicial y perfiles raciales contra los habitantes de Minnesota”.

La querella apunta directamente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y a otros agentes federales.

La acción legal fue interpuesta en nombre de tres residentes del estado —y de un grupo más amplio de personas en situación similar— que, según la demanda, fueron víctimas de detenciones ilegales, arrestos sin causa probable y perfilamiento racial.

El foco de la denuncia es el aumento del despliegue federal en las últimas seis semanas, con miles de agentes enviados a la región como parte de la llamada Operación Metro Surge.

De acuerdo con el comunicado, agentes federales enmascarados y equipados con material militar han llevado a cabo operativos que “ignoraron derechos humanos básicos”, afectando de manera desproporcionada a las comunidades somalí y latina en Minnesota.

Las organizaciones denunciantes sostienen que estas prácticas han generado un clima de miedo en barrios enteros, particularmente en las Ciudades Gemelas.

Las declaraciones de Trump

La demanda también vincula estas acciones con declaraciones previas del presidente Trump contra personas de origen somalí, al calificarlas de “basura”, afirmó que “no las queremos en nuestro país” y les dijo que “regresaran de donde vinieron”.

Tras esos comentarios, señalan los abogados, ICE y CBP intensificaron arrestos “indiscriminados”, sin órdenes judiciales ni causa probable, basados únicamente en la percepción racial de los agentes.

Los demandantes impugnan formalmente la política federal de perfilar racialmente, detener y arrestar personas sin autorización judicial. Para las organizaciones, estas acciones violan el derecho a la igualdad de protección ante la ley y la prohibición constitucional de detenciones arbitrarias.

Uno de los casos centrales es el de Mubashir Khalif Hussen, ciudadano estadounidense de 20 años. El 10 de diciembre de 2025, relatan en la demanda, Hussen caminaba hacia un restaurante en el vecindario de Cedar-Riverside cuando fue interceptado por varios agentes de ICE enmascarados.

Al darse cuenta de quiénes lo detenían, comenzó a repetir que era ciudadano estadounidense, pero los agentes se negaron a revisar su identificación.

Hussen fue subido a una camioneta y trasladado al edificio Whipple, en el sur de Minneapolis. Solo después de ser esposado, sometido a la toma de huellas dactilares y mostrar una fotografía de su tarjeta de pasaporte, fue liberado.

“En ningún momento ningún agente me preguntó si era ciudadano o si tenía algún estatus migratorio”, relató. Tampoco le solicitaron documentos ni información sobre su vida en Minnesota.

Prácticas “ilegales”

Desde la ACLU de Minnesota, la abogada Catherine Ahlin-Halverson calificó las prácticas denunciadas como “ilegales y moralmente reprobables”, y afirmó que los arrestos basados en perfilamiento racial “constituyen una grave violación de los derechos fundamentales” de los residentes del estado.

En la misma línea, Kate Huddleston, abogada principal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, sostuvo que el gobierno federal no puede detener personas “basándose en el color de su piel” ni realizar arrestos sin causa probable, al advertir que se trata de tácticas incompatibles con los principios legales básicos del país.

