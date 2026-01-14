Fiscales federales renuncian por preocupación sobre investigación del tiroteo por parte de ICE en Minneapolis

Al menos seis fiscales federales en Minnesota renunciaron debido a sus preocupaciones sobre la dirección de las averiguaciones sobre el tiroteo donde Renee Good, de 37 años, fue asesinada por un agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), informó una fuente cercana con las renuncias.

Los abogados sintieron la presión por parte de los líderes del Departamento de Justicia (DOJ), tanto en Minneapolis como en Washington, donde también dimitieron entre cinco y seis fiscales, para investigar cualquier relación de Good y su viuda con grupos activistas, de acuerdo con la declaración de un policía con conocimiento de sus decisiones. El funcionario en cuestión agregó que a los fiscales también les preocupaba la decisión de excluir a las autoridades estatales y locales de la investigación federal.

Por su parte, Tim Walz, gobernador de Minnesota, explicó que uno de los fiscales era un “servidor público con principios” que pasó más de diez años en la aplicación de la ley en el estado.

“Esta es una gran pérdida para nuestro estado”, manifestó Walz sobre las renuncias. “Esta es la última señal de que el presidente Trump está expulsando a profesionales de carrera no partidistas del Departamento de Justicia“.

Good estaba en el asiento del conductor en su camioneta SUV en una zona residencial de Minneapolis la semana pasada cuando fue disparada mortalmente en el rostro.

Un video de los testigos presenciales muestra a los agentes diciéndole a la víctima que saliera de su vehículo antes de que acelerara. Se oyen disparos y la camioneta se estrelló a pocos metros contra un automóvil estacionado.

Un video que parece haber sido grabado por Jonathan Ross, agente que disparó a Good, capta a la víctima y a su esposa hablando con el agente poco antes de que este abriera fuego.

BREAKING: Alpha News has obtained cellphone footage showing perspective of federal agent at center of ICE-involved shooting in Minneapolis pic.twitter.com/p2wks0zew0 — Alpha News (@AlphaNews) January 9, 2026

En el video se puede observar que Good gira el volante hacia la derecha, alejándose del agente, mientras empieza a conducir.

Ross grita algo como “¡guau!” y dispara, mientras se escuchan varios disparos en el video. La cámara de su teléfono se mueve bruscamente, apunta al cielo y captura un vistazo de su cara cubierta. El teléfono del oficial se nivela y capta la camioneta acelerando por la calle, mientras que una voz masculina dice “maldi** per**” momentos antes de que la camioneta de Good se estrellara.

El FBI se encuentra investigando el caso. No obstante, el fiscal general adjunto, Todd Blanche, dijo que “actualmente no hay fundamento” para una investigación por parte de la sección penal de la División de Derechos Civiles del DOJ.

Por su parte, la Oficina de Responsabilidad Pública del ICE está llevando a cabo su propia investigación interna, según Blanche, como es el protocolo de la agencia luego de cada tiroteo con participación de sus oficiales. Cualquier pesquisa se desarrolla en paralelo a la investigación del FBI sobre el tiroteo, de acuerdo con un funcionario del DOJ.

Asimismo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) expresó que Good, una poeta galardonada, usó su vehículo como arma contra el agente de ICE que le disparó fatalmente en “defensa propia”.

Las autoridades locales y estatales han puesto en duda esa afirmación, diciendo que Good, solo estaba tratando de abandonar la escena.

Los funcionarios de Minnesota han criticado a las autoridades federales por impedir que la Oficina de Aprehensión Criminal del estado participe en las pesquisas. Al cuestionarle sobre la decisión la semana pasada, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, acusó a los detectives estatales de permitir que personas acosen e inciten a la violencia contra los agentes federales.

The New York Times fue el primero en informar sobre las renuncias.

Joseph Thompson, uno de los fiscales que dimitió, supervisó una investigación de un año que resultó en decenas de cargos contra personas acusadas de defraudar millones de dólares en fondos gubernamentales. La administración del presidente Donald Trump citó las averiguaciones como un fraude al enviar agentes de ICE a Minnesota.

El comunicado de la oficina de Walz señaló que Thompson “ha colaborado extensamente con los reguladores estatales y la Oficina de Detención Criminal de Minnesota para iniciar procesos federales contra el fraude relacionado con programas públicos. Su trabajo ha apoyado la supervisión, la aplicación de la ley y la integridad de los programas”.

Por otro lado, el jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, apuntó en una declaración sobre las renuncias: “La legitimidad del sistema de justicia depende de las instituciones, no de la retórica”.

“Joe Thompson es una institución dentro de las fuerzas del orden, directamente responsable de construir y procesar los casos de fraude que ahora se citan para justificar este momento”, expresó, refiriéndose a las acusaciones de fraude en las guarderías.

“Cuando se pierde al líder responsable de presentar esos casos, es una señal de que no se trata de perseguir el fraude”, manifestó O’Hara en el comunicado.

La semana pasada, el gobierno de Trump envió más de 2,000 oficiales y agentes de ICE y de Investigaciones de Seguridad Nacional a Minneapolis luego de que un influyente de derecha acusara de fraude a varias guarderías administradas por somalíes.

Las autoridades estatales que investigaron las acusaciones indicaron que no hallaron pruebas para apoyar las afirmaciones.

En el DOJ, en Washington, al menos seis líderes de la sección penal de la División de Derechos Civiles se jubilaron con anticipación, de acuerdo con lo que informaron dos personas a NBC News. Una tercera persona cercana con las salidas aseguró que estaban planeadas antes del tiroteo de Minnesota.

La división, encargada en parte de investigar posibles abusos por parte de las fuerzas del orden, ha perdido cientos de abogados desde que Trump regresó al poder. MS Now fue el primero en informar sobre las salidas.

La exjefa de la división durante el gobierno del exmandatario Joe Biden, Kristen Clarke, dijo que las salidas de los fiscales tendrían un gran impacto.

“El debilitamiento de la experiencia nacional de la División de Derechos Civiles perjudica a todos los estadounidenses”, señaló Clarke. “Una experiencia y un compromiso con la imparcialidad sin precedentes son precisamente lo que se necesita en este momento”.

Sigue leyendo:

•Video: Agente de ICE empuja al presidente del Ayuntamiento de Minneapolis

•Casi la mitad de los estadounidenses respalda eliminar ICE, según sondeo

•Alrededor de 1,000 agentes de inmigración más se dirigen a Minneapolis