Alrededor de 1,000 agentes de inmigración más se dirigen a Minneapolis

Se espera que aproximadamente 1,000 agentes más de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) se desplieguen en Minneapolis luego del tiroteo ocurrido la semana pasada en el que estuvo implicado un agente de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que dejó a una madre de tres hijos muerta, de acuerdo con dos fuentes policiales federales.

Los agentes empezaron a desplegarse el viernes y siguieron llegando durante el fin de semana, señaló una fuente, sumándose al despliegue de cerca de 2,000 agentes federales en la zona.

Gregory Bovino, comandante de la CBP, ha estado en el terreno con cientos de agentes y ha realizado operativos selectivos, incluyendo visitas puerta a puerta, de acuerdo con una de las fuentes.

Los documentos que se entregan a quienes reciben dichas visitas puerta a puerta son órdenes administrativas, firmadas por un oficial de inmigración, pero sin la misma validez legal de una orden judicial, o copias de sus órdenes finales de deportación.

Fiscal dice que ICE “hace más que” aplicar medidas migratorias

Una demanda de Minnesota contra la administración del presidente Donald Trump solicita a un juez federal que ponga fin a la Operación Metro Surge en las Ciudades Gemelas, no tienen intención de detener la capacidad de ICE para llevar a cabo sus funciones, explicó el fiscal general Keith Ellison.

“Sinceramente, necesitamos que el ICE simplemente haga lo que se supone que debe hacer, que es controlar la inmigración”, manifestó Ellison. “Están haciendo mucho más que eso… acosando a la gente y usando fuerza excesiva de forma rutinaria”.

Las autoridades del gobierno citaron en principio investigaciones de fraude vinculadas con miles de millones de dólares de fondos federales enfocados en la comunidad somalí del área al anunciar el incremento, pero Ellison alega que los problemas no están conectados.

“Lo que necesitamos son contadores, ¿sabes? No necesitamos paramilitares armados acosando a los estudiantes de la preparatoria Roosevelt”, señaló. “No necesitamos que vayan a supermercados, a Target , y tiren a la gente al suelo”.

La demanda de Minnesota contra el gobierno republicano asegura que la Operación Metro Surge es una represalia inconstitucional contra el estado por razones políticas, pero también dice que los oficiales federales han usado “tácticas ilegales” que “socavan la confianza pública en la aplicación de la ley estatal y local”.

Estos son algunos de los ejemplos citados en la demanda:

• Arresto y estrangulamiento de un somalí-estadounidense:

Una semana después de anunciarse la operación en diciembre, en un video se puede observar a un somalí-estadounidense de 20 años siendo obligado a entrar en un edificio en Minneapolis y sujetado mientras trataba de demostrar su ciudadanía estadounidense.

Uno de los agentes le aplicó una llave de estrangulamiento mientras estaba de rodillas. Un vocero del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró que los agentes tenían sospechas razonables después de que Mubashir “huyera de las fuerzas del orden”.

• Uso de gas pimienta y de la fuerza en protesta frente a una escuela:

Horas después de que Renee Good fuese asesinada por un agente de la Patrulla Fronteriza en un enfrentamiento, los agentes y los manifestantes se enfrentaron en la Preparatoria Roosevelt de Minneapolis, lo que resultó en que algunas personas fueran derribadas y golpeadas con gas pimienta.

Bovino aseguró que los manifestantes estaban “agrediendo a los agentes”. Las clases en el distrito escolar público se cancelaron por lo que quedaba de semana, informó CNN.

• Agente menciona acento al ser detenido:

En un video editado y publicado en las redes sociales, un hombre que se identifica como conductor de Uber afirma que un oficial le preguntó si era ciudadano. Cuando le cuestiona a otro agente con uniforme de la Patrulla Fronteriza por qué lo sospecha, este responde: “Escuché que no tiene el mismo acento que yo. Por eso pregunto”.

• Balean a migrante irregular en una camioneta:

El confuso intento de detener a un hombre, posteriormente identificado como un inmigrante irregular proveniente de Cuba, termina con un oficial abriendo fuego en dos oportunidades contra su vehículo.

El DHS afirmó en ese momento que el hombre embistió con su auto a una patrulla de ICE y golpeó al agente, quien disparó, lo que causó disparos defensivos. El sospechoso resultó ileso del tiroteo.

