Hospitalizan de emergencia a nieta de Alejandro Fernández

La familia Fernández preocupó nuevamente a sus seguidores luego de que se dio a conocer que Mía, la hija mayor de Alex Fernández Jr. y nieta del cantante Alejandro Fernández, tuvo que ser ingresada de manera urgente a un hospital a causa de una infección fuerte.

La noticia despertó numerosas muestras de apoyo hacia la conocida familia ligada a la música ranchera, que en fechas recientes también ha lidiado con problemas de salud relacionados con el propio Alejandro Fernández.

Mía, hija de Alex Fernández Jr. y Alexia Hernández, fue hospitalizada tras recibir el diagnóstico de salmonela, una infección provocada por la bacteria Salmonella, la cual puede generar síntomas intensos, especialmente en personas vulnerables como los niños de corta edad.

Fue el mismo Alex quien compartió en su cuenta de Instagram una fotografía donde se observa a su hija vestida con bata hospitalaria y siendo atendida por el personal médico, acompañando la imagen con un mensaje de agradecimiento por las muestras de apoyo que ha recibido de sus seguidores.

Aunque el ingreso ocurrió de forma repentina, el intérprete señaló que la recuperación de su hija ha sido favorable y que permanece bajo vigilancia médica continua, lo que ha brindado tranquilidad a muchos de sus fans.

“Mi hija fue hospitalizada por salmonela, pero gracias a Dios ya va mejor. Gracias a todos por sus mensajes y buenos deseos, de corazón”, escribió el cantante al pie de la imagen en la que se aprecia a la pequeña caminando por el hospital mientras recibe suero.

Mía forma parte del grupo de tres nietas que tiene Alejandro Fernández. La mayor es Cayetana, hija de Camila Fernández y Francisco Barba; posteriormente está Mía, y finalmente Nirvana, la más pequeña de la familia, ambas hijas de Alex Fernández y Alexia Hernández.

