Alejandro Fernández manda mensaje tras ser hospitalizado por un cuadro de apendicitis

Alejandro Fernández generó preocupación entre sus seguidores este fin de semana luego de que se dio a conocer que fue ingresado de urgencia a un hospital y sometido a una operación inesperada.

Esa información fue confirmada por el propio cantante a través de sus redes sociales, lo que provocó una ola de mensajes de ánimo tanto de fans y compañeros del medio artístico.

En plena gira, “De Rey a Rey”, la cual ya tiene fechas confirmadas en México y Estados Unidos para este 2026, ‘El Potrillo’ quiso dirigirse personalmente a su público para tranquilizaros y expresar su agradecimiento por los buenos deseos que ha recibido.

Mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el hijo de Vicente Fernández explicó que la noche del 10 de enero tuvo que ser hospitalizado debido a un cuadro de apendicitis que derivó en una cirugía, agregando que, aunque la intervención se llevó a cabo de manera urgente, el procedimiento resultó satisfactorio y por el momento permanece bajo observación médica mientras avanza su recuperación.

Después de la cirugía, el intérprete de ‘Me dediqué a perderte’ compartió una publicación en sus historias de Instagram para aclarar su estado de salud: “Hola, mi gente. Les quiero compartir que hoy me operaron de apendicitis. Todo salió bien y ya estoy en recuperación. Gracias por sus buenos deseos. ¡Los quiero mucho!”, aseguró.

Como era de esperase, el mensaje de Alejandro sirvió para calmar a todos sus admiradores y colegas, quienes han estado al pendiente de cualquier información desde que salió la noticia que el cantante había sido hospitalizado.

Cabe mencionar que, hasta el momento, Alejandro Fernández no ha revelado en qué hospital fue atendido, ni tampoco especificó el tiempo de reposo que le recomendaron por los médicos, por lo que podría existir la posibilidad de que algunos de sus compromisos laborales puedan ser modificados.

