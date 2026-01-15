Jalen Brunson se lesiona en derrota de Knicks ante Sacramento Kings

Los New York Knicks encendieron las alarmas tras la derrota 112-101 ante los Sacramento Kings, luego de que su principal figura, Jalen Brunson, sufriera una lesión en el tobillo derecho que lo obligó a abandonar el partido apenas en el primer cuarto y perderse el resto del encuentro.

Jalen Brunson sale temprano por lesión

El base de los Knicks se lesionó cuando apenas habían transcurrido cinco minutos del primer periodo. Brunson iba botando el balón cuando su tobillo derecho aparentemente cedió, provocando que cayera a la duela con visibles gestos de dolor.

Tras ser atendido, se dirigió al vestuario y el equipo informó inicialmente que su regreso estaba en duda, antes de descartarlo oficialmente para la segunda mitad.

Brunson terminó con cuatro puntos en cinco minutos, una ausencia que condicionó por completo el plan de juego de los Knicks en una noche complicada en Sacramento.

Su estatus para el duelo del jueves ante Golden State Warriors es incierto, lo que genera preocupación en la organización neoyorquina.

Jalen Brunson y sus antecedentes de lesiones

La lesión revive recuerdos recientes para los Knicks. Brunson ya se había perdido dos partidos en noviembre por un esguince en el mismo tobillo, además de estar fuera durante un mes por esa dolencia en la recta final de la temporada 2024-25.

Sin su líder ofensivo, los Knicks batallaron para encontrar fluidez. Mikal Bridges fue el máximo anotador de Nueva York con 19 puntos, seguido por OG Anunoby con 15 y Karl-Anthony Towns con 13. El equipo lanzó apenas 39% de campo y tuvo una noche para el olvido desde la línea de tres, con 8 de 41 intentos, en su primera derrota en Sacramento desde marzo de 2023.

Por los Kings, DeMar DeRozan brilló con 27 puntos, actuación que le permitió ascender al puesto 22 en la lista histórica de anotadores de la NBA, superando a Kevin Garnett.

Zach LaVine sumó 25 unidades, mientras que Precious Achiuwa, ex Knicks, aportó 20 puntos y 14 rebotes, y Russell Westbrook añadió 19 puntos y 11 asistencias.

