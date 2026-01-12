Doc Rivers, leyenda de la NBA, ataca a Trump tras asesinato de ICE en Minnesota

La muerte de Renee Good a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ya es tema de debate dentro del panorama deportivo. El pasado viernes por la noche, el entrenador de los Milwaukee Bucks, Doc Rivers, calificó lo sucedido como “asesinato directo” y no dudó en señalar la cuota de responsabilidad del presidente Donald Trump.

Después de la victoria como visitante de los Bucks 101 a 105 sobre Los Angeles Lakers, Rivers fue cuestionado sobre la actualidad política y la relación con los deportistas.

“Lo que sucedió en Minnesota fue un asesinato directo, en mi opinión (…) y es horrible. Esta señora probablemente estaba tratando de ir a casa, y no llegó a casa, y eso es muy triste. Todo el asunto de ICE es que es una parodia”, dijo.

Crítica a Donald Trump

En su intervención, Rivers aprovechó para señalar al presidente como uno de los responsables del incidente por supuestamente propiciar un clima de odio a través de sus políticas migratorias.

“Yo lo veo y no dejo de pensar en los niños, y cuando yo era pequeño. El presidente siempre era el modelo a seguir. Pienso en eso y en el efecto que tiene ser un abusón mentiroso. ¿Cómo puede eso ser bueno para nuestros hijos? Eso me preocupa por nuestro futuro”, precisó.

Doc Rivers denunció racismo

En este sentido, la leyenda de la NBA aseguró que el contexto supera a la política y denunció que también incluye temas raciales. El coach asomó que el sistema actúa de forma desproporcionada con las personas de color.

“Está claro, para mí, que estamos atacando a la gente de morena, y resulta que soy moreno (…) no creo que solo la gente morena deba estar molesta por esto. Creo que todos tenemos que serlo”, opinó.

“No me importa de qué lado de esto estés políticamente. Lo que está pasando en nuestro país en este momento está absolutamente mal, en lo que respecta a las cosas de la raza. No voy a entrar en la política. Tenemos que hacer algo, pero lo único que podemos hacer ahora mismo es seguir hablando porque no parece que les importe, y eso es problemático”, concluyó.

No es la primera vez que Rivers critica las actuaciones de ICE y el clima antimigrante. El pasado 11 de octubre, antes de la pretemporada de los Bucks, rechazó abiertamente las detenciones contra extranjeros.

Las declaraciones de Rivers coinciden con las emitidas por el entrenador de Golden State Warriors, Steve Kerr, quien criticó a los agentes y al gobierno por los hechos que llevaron a la muerte de Renee Good.

Asesinato de Renee Good en Minnesota

El pasado 7 de enero, en South Minneapolis, un agente de ICE, identificado como Jonathan Ross, disparó y mató a Renee Nicole Good, de 37 años. El hecho habría ocurrido en medio de una operación federal de aplicación de la ley de inmigración.

La mujer estaba dentro de su vehículo bloqueando la calle antes de ser asesinada. El hecho quedó grabado en video. El caso ha dividido opiniones y se ha convertido en una disputa política.

Fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijeron a Fox News que Good era una activista pro inmigrante radicada en Minneapolis y miembro de “ICE Watch”, un colectivo dedicado a monitorear, rastrear e interferir en las operaciones federales de control migratorio.

Según la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, Good se negó e “intentó atropellarlos y embestirlos con su vehículo”. La funcionaria aseguró que se trató de un “acto de terrorismo doméstico”.

“Uno de nuestros oficiales actuó rápida y defensivamente, disparó para protegerse a sí mismo y a las personas a su alrededor”, declaró.

Por su parte, Donald Trump secundó la versión de Noem y aunque calificó lo ocurrido como “horrible”, responsabilizó a Good y a su acompañante de actuar de forma “desordenada”.



