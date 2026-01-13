James Harden supera a Shaquille O’Neal en top histórico de puntos en la NBA

James Harden continúa consolidando su legado en la historia de la NBA. El base de Los Angeles Clippers superó a Shaquille O’Neal y se colocó en el noveno lugar de la lista histórica de puntos de la liga.

James Harden sacó a O’Neal con un triple

Harden alcanzó la marca con un triple al inicio del tercer cuarto en el partido del lunes por la noche frente a los Charlotte Hornets.

Con esa canasta, elevó su cuenta a 28,598 puntos en temporada regular, superando los 28,596 que Shaquille O’Neal acumuló a lo largo de 1,207 partidos en 19 temporadas. Harden lo logró en 1,187 juegos, evidenciando su eficiencia ofensiva.

Al finalizar el encuentro, Harden firmó una actuación completa con 32 puntos y 10 asistencias en la victoria de los Clippers 117-109 ante Charlotte. Cerró la noche con 28,614 puntos, ampliando la distancia sobre la leyenda de los Lakers y el Heat.

Tras el partido, Harden no ocultó su emoción por superar a una figura con la que creció admirando. “Shaquille O’Neal es alguien que literalmente vi crecer aquí en Los Ángeles, junto a Kobe Bryant ganando campeonatos. El pívot más dominante en la historia del juego. Es un verdadero honor y un testimonio del trabajo que he hecho”, declaró el escolta.

El ex MVP llegó al partido promediando 25.6 puntos por juego, su mejor registro desde la temporada 2019-20, cuando lideró la liga en anotación con 34.3 puntos y ganó el último de sus tres títulos consecutivos de máximo anotador.

Así va la lista histórica de más puntos en la NBA

El siguiente objetivo no será sencillo. Wilt Chamberlain ocupa el octavo lugar con 31,419 puntos, logrados en apenas 1,045 partidos. En la cima de la lista se mantiene LeBron James con 42,601 puntos, seguido por Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Dirk Nowitzki y Kevin Durant.

Además, Harden continúa escalando en otros rubros históricos: recientemente entró al Top 12 de asistencias y es segundo de todos los tiempos en triples anotados, solo detrás de Stephen Curry. Su legado, lejos de cerrarse, sigue creciendo noche a noche.

