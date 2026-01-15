John Harbaugh está a un paso de ser el nuevo head coach de los NY Giants

John Harbaugh y los New York Giants están cerca de llegar a un acuerdo para convertirse en el nuevo entrenador en jefe del equipo.

De acuerdo a reportes, las negociaciones aún faltan por definir, pero esperan que Harbaugh firme con los Giants.

Harbaugh tiene muchas opciones si las partes no pueden llegar a un acuerdo, pero el objetivo es “llegar a la meta”.

John Harbaugh and the Giants are working to finalize an agreement to make him New York’s next head coach and, barring a setback, a deal is expected, multiple sources tell ESPN.



The deal is not final and contract numbers still are being negotiated. “There still is a lot to work… pic.twitter.com/CQmSljImf9 — Adam Schefter (@AdamSchefter) January 15, 2026

El ex entrenador de los Baltimore Ravens se reunió con la directiva de los Giants este miércoles. Pasó horas en las instalaciones del equipo en East Rutherford, Nueva Jersey.

Se creía que Harbaugh, ganador del Super Bowl, era el principal candidato de Nueva York en la búsqueda del sucesor a tiempo completo de Brian Daboll.

El camino de John Harbaugh con los Baltimore Ravens

Harbaugh fue despedido luego de quedar fuera de los playoffs tras un intento de gol de campo fallido en la última jugada de la temporada regular.

El coach está en camino de elegir a los Giants por encima de otros posibles destinos, incluidos Tennessee y Atlanta.

Los Ravens llegaron a los playoffs 12 veces durante 18 temporadas con Harbaugh a cargo y ganaron el Super Bowl en la temporada 2012, un año después del campeonato más reciente de los Giants.

El gerente general de los Giants, Joe Schoen, está en su quinta temporada al mando del departamento de operaciones y tomó cargo de la exploración del nuevo entrenador del equipo.

Antes de la entrevista a Harbaugh, entrevistaron a Raheem Morris y Antonio Pierce que cumplió con los requisitos de la Regla Rooney de la NFL para candidatos pertenecientes a minorías o mujeres.

La visita de Harbaugh al norte de Nueva Jersey allanó el camino para contratar a un entrenador antes que cualquiera de los más de media docena de equipos con una vacante.

